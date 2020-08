Plan Coeur : Netflix annonce un épisode spécial confinement

Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de l'épisode spécial confinement de sa série "Plan Coeur" qui sera disponible le 26 août. À défaut d'une saison 3, les fans pourront retrouver Elsa, Charlotte et Emilie dans une nouvelle aventure qui s'annonce très drôle.

Plan Coeur : la romcom 2.0 de Netflix

Apparue sur nos écrans en décembre 2018, Plan Coeur est une série Netflix 100% française. Avec pour toile de fond la ville de Paris, elle suit les tribulations d'Elsa (Zita Hanrot), une jeune femme célibataire qui a bien du mal à trouver l'âme soeur. Désespérées par la situation de cette dernière, ses deux meilleures amies, Charlotte (Sabrina Ouazani) et Emilie (Joséphine Draï), décident de faire appel à un escort-boy, Jules (Marc Ruchman), pour la séduire et lui redonner confiance en l'amour. Véritable romcom, la première saison se concentrait sur la rencontre entre Elsa et Jules, ainsi que sur l'amitié entre les trois copines. La deuxième sortie en octobre 2019, nettement en-deçà de la qualité de la première, contait la suite des aventures de ces jeunes parisiens, désormais face à des responsabilités de plus en plus grandes (la parentalité, la carrière etc.) Si une saison 3 n'a toujours pas été annoncée, Netflix a cependant décidé d'offrir aux fans de Plan Coeur une jolie surprise.

Un épisode spécial confinement

À la surprise générale, Netflix a dévoilé il y a quelques heures la bande-annonce d'un épisode spécial de Plan Coeur intitulé "Plan confiné.e.s" (la vidéo est à découvrir en tête d'article). Comme son nom l'indique, il s'agit d'un épisode spécial se déroulant juste avant le confinement qui a paralysé la France il y a quelques mois, suite à la pandémie de COVID-19. D'après les premières informations dévoilées par Netflix, cet épisode se situe la veille du confinement et chacun le prépare à sa manière : Emilie a tout prévu, et compte emprunter la maison de campagne de sa grand-mère pour accueillir ses potes, Elsa et Julio sont coincés sous la couette, Charlotte angoisse à l'idée de sortir, tandis qu’Antoine enchaîne les gardes à l'hôpital. La bande-annonce semble être au plus proche de la réalité de ce que beaucoup de français ont vécu, entre apéro sur Zoom, applaudissements, ennui, masques, et... pâtisserie.

Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, Netflix a également dévoilé la date à laquelle cet épisode serait disponible, et elle est très proche, puisqu'il s'agit du 26 août.

