Plan Coeur saison 3 : Netflix dévoile la bande-annonce et la date de diffusion

Découvrez ci-dessous la bande-annonce de la saison 3 de "Plan Coeur" qui sera diffusée en tout début d'année prochaine sur Netflix. Rien ne va plus entre Elsa et ses copines !

Plan Coeur de retour pour une saison 3 !

La série Netflix Plan Coeur a débuté en décembre 2018. Nous faisions la connaissance d'Elsa (Zita Hanrot), jeune parisienne un peu maladroite et surtout très malchanceuse en amour. Désespérées face à la situation de cette dernière, ses deux meilleures amies Charlotte (Sabrina Ouazani) et Emilie (Joséphine Draï) échafaudaient un plan diabolique : engager un escort-boy pour qu'Elsa retrouve goût à la vie. Et ce plan ne fonctionnait que trop bien, puisque cette dernière tombait folle amoureuse de Julio (Marc Ruchmann).

Plan Coeur saison 1 © Netflix

Deux saisons et un épisode spécial confinement plus tard, les deux tourtereaux sont toujours aussi amoureux. Et ils reviennent dans une saison 3 le 1er janvier 2022. À en croire la première bande-annonce dévoilée par Netflix (et disponible en tête d'article), rien ne va plus entre Elsa et ses deux meilleures amies. Charlotte est en couple avec l'ex de cette dernière, et cette situation met en péril leur amitié. En plus de ça, Elsa ne parvient pas à tomber enceinte, ce qui tend sa relation avec Julio.

Bref, rien ne va plus dans la saison 3 ! Heureusement, les amies parviennent à trouver des soupapes de décompression, comme cette partie de paintball qu'elles semblent prendre très au sérieux...