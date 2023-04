Platonic : Rose Byrne et Seth Rogen se retrouvent et s'éclatent dans le trailer

Rose Byrne et Seth Rogen incarnent deux meilleurs amis qui se retrouvent après plusieurs années dans la série "Platonic". Une comédie qui s'annonce tendre et hilarante, au vu de la bande-annonce.

Platonic : des retrouvailles explosives

Après avoir formé un couple dans Nos pires voisins et sa suite, Rose Byrne et Seth Rogen interprètent deux meilleurs amis dans la série Platonic. Alors qu'ils ne se sont pas vus depuis de nombreuses années, Sylvia et Will se retrouvent lorsque ce dernier divorce.

Ils se remettent à traîner ensemble, boivent, se droguent et font n'importe quoi, comme au bon vieux temps. Forcément, leurs proches leur rappellent qu'ils sont désormais trop vieux pour ce genre de conneries...

Luke Macfarlane, Tre Hale, Carla Gallo et Andrew Lopez complètent la distribution. Réalisateur de Sans Sarah, rien ne va !, des deux opus de Nos pires voisins ou encore de Bros, Nicholas Stoller est aux commandes du programme au côté de Francesca Delbanco. Le tandem s'est déjà illustré sur le petit écran avec la série Friends from College.

Platonic est à découvrir dès le 24 mai 2023 sur AppleTV+. Les trois premiers épisodes seront disponibles à cette date, suivis de nouveaux épisodes chaque mercredi. En attendant, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.