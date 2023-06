Plus belle la vie : la série culte de retour sur TF1 ?

Le 18 novembre 2022, la série quotidienne "Plus belle la vie" tirait sa révérence au terme de 18 saisons et 4666 épisodes. Mais "PBLV" pourrait bien revenir puisque Newen Studios, filiale de TF1 et propriétaire de la série, explore actuellement l'opportunité de la relancer.

Plus belle la vie, le retour ?

Pendant 18 ans, les téléspectateurs se sont passionnés par millions pour le quotidien des habitants du quartier Le Mistral à Marseille. Un quartier fictif, fictif tout comme les aventures banales et sentimentales, mais aussi intrigantes et parfois policières, de Blanche et Roland Marci, Mirta Torres, Vincent Chaumette, Léo Castelli ou encore Céline et Charles Frémont. Feuilleton quotidien unique par sa longévité, Plus belle la vie est une véritable institution télévisuelle, qui a su s'installer durablement dans les foyers.

Plus belle la vie ©France Télévisions

Son arrêt le 18 novembre 2022 a donc laissé les fans de la série éplorés, mais que ceux-là se rassurent, Plus belle la vie pourrait bien faire son retour ! En effet, comme rapporté par 20 minutes le 7 juin 2023, la société de production Newen Studios a été chargée par TF1 d'explorer l'idée d'une relance de la série.

"La décision de ce retour n'est pas actée"

Prudente sur le sujet, la communication de TF1 a déclaré que rien pour le moment n'était acté, évoquant ainsi une "phase exploratoire". De son côté, la société Newen Studios a déclaré :

"Plus belle la vie" est une très belle marque en laquelle nous croyons, mais rien n'est confirmé à ce jour.

TF1 a aussi communiqué que l'idée étudiée proposerait un format d'épisode plus court, d'environ 15 minutes. Du côté du casting, la nouvelle a été accueillie avec joie, notamment par Serge Dupire, qui incarnait Vincent Chaumette. Celui-ci a ainsi commenté : "Je ne suis pas contre l’idée de revenir sur Plus belle la vie, bien au contraire. On verra ce qu’ils ont à proposer. En dix-huit ans, j’ai été tellement de personnages à travers le rôle de Vincent Chaumette, il y a toujours des défis à relever pour un acteur."

Il faut donc maintenant attendre que cette relance soit officialisée. Mais que ce soit sur TF1 ou ailleurs, il est certain que Plus belle la vie n'a pas dit ses derniers mots...