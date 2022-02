Plus belle la vie : la série va s'arrêter après 18 saisons

Après dix-huit saisons et plus de 4000 épisodes, la série phare de France 3 "Plus belle la vie" va s'arrêter. Un petit événement pour la télévision française.

Une dernière saison pour Plus belle la vie

Le 30 août 2004 France 3 lançait le premier épisode de Plus belle la vie. Qui aurait cru alors que le feuilleton qui suit le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral, et qui n'hésite pas à faire des liens avec l'actualité, se poursuivrait pendant tant d'années. Mais après dix-sept ans de bons et loyaux services, la série va s'arrêter. Alors que la saison 18 a débuté le 30 août 2021 avec l'épisode 4356, on apprend par Le Figaro que cette dernière salve d'épisodes sera la dernière.

Plus belle la vie ©France 3

C'est donc un petit événement puisque Plus belle la vie, bien que souvent moquée ou parodiée, était une série phare de la télévision française. Un programme qui réunissait chaque soir de la semaine plusieurs millions de spectateurs. Comme le précise Le Figaro, entre 2006 et 2014, plus de 5 millions de spectateurs étaient au rendez-vous, avec parfois même des "pics jusqu'à 6,8 millions".

Une forte concurrence

Des chiffres solides qui ont malgré tout commencé à baisser ces dernières années. Il faut dire que pendant longtemps Plus belle la vie n'avait pas de concurrence. Mais depuis 2017 les téléspectateurs peuvent également suivre Demain nous appartient sur TF1. Sont ensuite arrivée Un si grand soleil (2018) sur France 2 et Ici tout commence (2020) - dérivée de Demain nous appartient, toujours sur TF1. Des nouvelles séries qui suivent le même modèle que Plus belle la vie (diffusion quotidienne) avec des intrigues aussi prenantes que celles de leur grande sœur et des nouveaux personnages qui s'enchaînent pour permettre de toujours se renouveler.

Les scénaristes devront donc trouver comment conclure la série mais également les intrigues des personnages actuels. Ils auront pour cela encore plusieurs mois avant la fin définitive de la série. Il faudra également voir si France 3 souhaitera lancer un nouveau feuilleton par la suite, potentiellement moins coûteux que Plus belle la vie.