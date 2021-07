Plus belle la vie : que nous réserve la saga durant l'été ?

Le célèbre feuilleton quotidien de France 3 lance le début d'une saga estivale. En effet, tout au long des deux mois d'été, "Plus belle la vie" nous embarque à bord d'une croisière écologique qui, malheureusement, va finir par virer au drame. (Attention SPOILERS)

Plus belle la vie : à la dérive !

Le feuilleton Plus belle la vie sur France 3 a consacré un épisode entier à sa grande intrigue de l'été. L'histoire sera à suivre quotidiennement de juillet à août et vient s’insérer entre les autres intrigues en cours dans le quartier marseillais. Le scénario est centré sur une croisière écologique qui tourne mal. Dans le but de nettoyer les plages du littoral plusieurs mistraliens embarquent à bord d'un voilier aux couleurs de GTS.

On retrouve notamment Céline (Rebecca Hampton), Laetitia (Caroline Riou), Valentin (David Ban), Fanny (Prudence Leroy), Romain (Simon Ehrlacher), Bilal (Kjel Bennett) et Claude (Charles Schneider). S'ils sont tous réunis sur cette embarcation, c'est pour sensibiliser les vacanciers et les touristes au respect de l'environnement. Tout avait bien commencé quand, suite à un terrible événement, leur bateau va faire naufrage...

Ils se retrouvent tous naufragés sur une île hostile. Leur bateau est complétement ravagé et ils sont coincés sur ce bout de terre déserte. Leur skipper est porté disparu. Ensemble, ils vont devoir se serrer les coudes pour affronter la nature, entre bêtes sauvages, rationnement d'eau potable et blessures.

Un scénario angoissant

Romain est retrouvé inanimé, tandis que Fanny s'est blessée à la jambe. Claude, quant à lui, est tétanisé par l'eau, coincé sur un rocher. Heureusement, il peut compter sur le soutien de Céline et Bilal. Plusieurs recherches vont être entamées afin de retrouver tout le monde. Bilal lance des fusées de détresse dans le but de les alerter.

Pour Fanny, la situation est dure à supporter. En effet, la jeune femme est assaillie de visions et de mauvais pressentiments, elle se sent oppressée. Elle a l'impression d'être déjà venue sur cette île étant plus jeune. Fanny voit sa mère et l'entend l'appeler, elle a des visions d'elle petite fille. Tout le monde semble rentrer en plein délire. C'est le cas de Laetitia qui croit entrevoir Valentin, son ancien amant. Est-il vraiment là ?

Les mistraliens devront faire très attention. Claude va se mettre en danger en mangeant des baies qui sont des fruits très toxiques pouvant déclencher un arrêt cardiaque. Ce dernier va très vite se retrouver en détresse respiratoire. Malheureusement, il n'est pas du même côté de l'île que Romain, qui est docteur...

Guest et rapprochements

Une chose est sûre, le docteur semble tomber sous le charme de la belle Fanny. Lorsqu'ils sont échoués sur l'île, la jeune femme le retrouve inconscient et parvient à le réanimer en lui faisant du bouche à bouche. Cet acte héroïque a légèrement perturbé Romain.

Plus belle la vie ©France Télévisions

Bilal, quant à lui, va tenter de se rapprocher de Céline qui ne semble pas vraiment réceptive. Cette dernière est bien plus intéressée par le physique de Valentin, qu'elle découvre sur l'île contre toute attente. De son côté, le jeune homme va se rapprocher de Laetitia et va faire succomber la femme de ménage.

Dans cette intrigue estivale on retrouve Anthony Dupray, connu pour son rôle dans Premiers baisers dans les années 90. Pour le moment, son rôle est tenu secret. Peut-être incarnera t-il un habitant de l'île. Les épisodes de la saga sont disponibles en avant-première sur la plateforme Salto. Retrouvez les aventures des mistraliens tous les soirs sur France 3 dans Plus belle la vie.