Plus belle la vie : quel avenir pour la série ? La production sort du silence

Les fans de "Plus belle la vie" sont en suspens depuis l'annonce du Figaro, en février dernier. En effet, la série emblématique de France 3 risque de toucher à sa fin. Une discussion a récemment été organisée par la production, avant que France Télévisions ne prenne sa décision à la fin du mois...

Plus belle la vie : changement de contrat

Le feuilleton quotidien Plus belle la vie anime les soirées de nombreux fans qui sont très attachés aux différents personnages. Il faut dire que la série est diffusée sur France 3 depuis 2004. Les téléspectateurs ont pris l'habitude de suivre les aventures de Roland Marci, Thomas, Luna, Céline et bien d'autres. Ce fut donc un réel choc pour les fidèles du programme lorsqu'ils ont découvert la terrible nouvelle annoncée par Le Figaro : la série ne sera pas renouvelée à la fin de cette 18e saison.

Cette information a très vite été nuancée par France Télévisions qui annonce simplement que le contrat avec la société de production de Plus belle la vie prendra fin en décembre 2022. Evidemment, il est fort possible que le programme s'arrête au vu des audiences en baisse... La société de production de Plus belle la vie, Newen, a été rachetée par TF1. Néanmoins, les discussions se poursuivent du côté de France Télévisions. Les comédiens et les techniciens commencent de leur côté à s'inquiéter, puisque les rumeurs à propos de cet arrêt définitif continuent de circuler.

Les discussions s'enchaînent...

Selon les informations du Parisien, un repas réunissant Vincent Meslet, le directeur général de Newen France, ainsi qu'une vingtaine de comédiens de Plus belle la vie, a eu lieu. Le dialogue n'était pas simple et les comédiens sont très affectés par ce qu'il se passe, notamment Laurent Kerusoré qui interprète depuis de nombreuses années Thomas Marci. Ce dernier aurait versé quelques larmes lors de ce dîner. Après cette rencontre et ces nombreuses discussions, le producteur a fini par sortir du silence :

On travaille sur l’hypothèse d’un arrêt d’ici la fin de l’année. Les discussions continuent sur tous les plans. Nous n’avons pas à commenter le choix de France Télévisions mais à gérer ensemble les conséquences. Leur décision sera annoncée à la fin du mois.

Thomas (Laurent Kerusoré) - Plus belle la vie ©France Télévisions

Vincent Meslet se veut tout de même positif. Les équipes doivent désormais se concentrer sur les nouvelles intrigues qui vont suivre. L'été au Mistral s'annonce riche en rebondissements :

Quelles que soient les annonces, il fallait faire un point d’étape car Plus belle la vie est une énorme production. Des textes sont en écriture notamment pour la rentrée. Il y aura l’intrigue de l’été et deux prime time sont encore prévus. Nous avons joué cartes sur table pour que les comédiens et techniciens se préparent à un été dense. Il y a une volonté partagée de donner le meilleur.

La décision fatidique sera donc prise à la fin du mois. En attendant, les fans de Plus belle vie peuvent continuer de suivre le fil des intrigues tous les soirs sur France 3 et en avant-première sur Salto.