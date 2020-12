Plus belle la vie : terminé pour Fabienne Carat ?

Après avoir interprété pendant quinze ans Samia Nassri dans le feuilleton de France 3, "Plus Belle la Vie", Fabienne Carat a décidé de mettre un terme à cette aventure.

La série Plus belle la vie est diffusée sur France 3 depuis plus de quinze ans et rencontre toujours un succès fou. Les personnages attachants, vieillissent en même temps que les téléspectateurs et abordent des sujets allant des plus banals aux plus rocambolesques.

Ce feuilleton quotidien met en scène la vie des habitants du Mistral, un quartier fictif de Marseille. La série s'articule autour de deux types d'intrigues. Effectivement, dans un premier temps, on retrouve les histoires de vie personnelle des habitants, comme l'évolution des histoires d'amour, d'amitié, ou bien les tracas quotidiens. Dans un second temps, la série propose également des intrigues policières, impliquant les personnages du Mistral.

Samia Nassri de Plus belle la vie dit adieu au Mistral

Après de nombreuses années dans la peau de Samia Nassri, Fabienne Carat décide de tirer sa révérence et de se retirer du programme afin de s'épanouir dans d'autres projets. Depuis sa participation dans l'émission Danse avec les stars, en 2016, la comédienne ressentait l'envie de quitter la série. Cependant, il n'est pas toujours facile pour la production du feuilleton de faire disparaître un personnage si emblématique.

Fabienne Carat © France Télévisions

Les auteurs ont donc fait en sorte qu'une intrigue s'imbrique correctement avec d'autres afin de pouvoir organiser le départ du personnage. Fabienne Carat tenait absolument, à ne pas décevoir les téléspectateurs et également les fans du personnage. Ils ont donc imaginé une belle évolution pour Samia Nassri.

Le nouveau départ de Fabienne Carat

La comédienne s'est confiée à Nous deux. Elle explique qu'elle aborde ce départ comme la fin d'un cycle et le début d'un autre. La jeune femme est galvanisée par le sentiment de nouveauté. Il y a vingt ans elle quittait le lycée hôtelier de Biarritz où elle été apprenti, pour rejoindre Paris afin de devenir comédienne. Aujourd'hui, elle quitte Plus belle la vie, après s'être épanouie plus de quinze ans au sein de la série, cette fois-ci dans le but de participer à de nouveaux projets.

Fabienne Carat a publié une autobiographie intitulée Danse avec la vie, le titre fait référence à son passage dans l'émission Danse avec les stars, mais également au feuilleton Plus belle la vie. Le fait de s'être confrontée au sport et à la danse en particulier dans cette émission fut une expérience très importante dans sa vie d'artiste.

Des projets pleins la tête

Cette femme, éprise de liberté, n'a pas peur de ce que l'avenir lui réserve. En effet, Plus belle la vie est derrière elle, et la comédienne a déjà participé à de nouveaux projets. Fabienne Carat, a tourné dans la série Section de recherches diffusée prochainement sur TF1. Elle travaille actuellement sur les chansons d'un futur album et a également écrit un long-métrage.

Côté vie personnelle, elle va s'installer définitivement à Paris aux côtés de sa sœur. Fabienne Carat est très proche de sa famille, en particulier de sa petite nièce. La jeune femme est totalement épanouie dans sa vie, près des siens, avec la tête remplie de futurs projets.