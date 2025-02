Plus de vingt ans après, Sarah Michelle Gellar de retour en Buffy ?

Série iconique de la fin des années 1990 et du début des années 2000, "Buffy contre les vampires" va revenir dans une suite. Sarah Michelle Gellar devrait être de la partie.

Buffy contre les vampires, le film transformé en série culte

D’abord un film sorti en 1992, Buffy et les vampires a ensuite été transformé en une série. L’histoire du show s’intéresse à une Tueuse de vampires interprétée par Sarah Michelle Gellar. Aidée par son Observateur ainsi que ses amis et sa sœur, elle doit lutter contre les forces du mal, et notamment les vampires et les démons, suivant les traces de la longue lignée d’Élues dont elle est issue.

Buffy contre les vampires a eu droit à sept saisons. Les quatre premières ont été diffusées de 1997 à 2001 aux États-Unis, et les trois dernières de 2001 à 2003. Depuis, la série est devenue totalement culte et en a influencé de nombreuses autres. Beaucoup la considèrent encore aujourd’hui comme l’une des meilleures de tous les temps. Or, nous apprenons aujourd’hui que Hulu va prendre le pari risqué de lui donner une suite.

Une suite en préparation, Sarah Michelle Gellar de retour !

Toujours très bien informé, Variety affirme que Hulu est tout proche de lancer le développement d’une suite de Buffy contre les vampires. Si de nombreuses séries iconiques ont eu droit à leur reboot ces dernières années, ce ne sera donc pas le cas ici. L’histoire suivra bel et bien celle de la série originale, même si elle reprendra de longues années après.

Autre nouvelle majeure : Sarah Michelle Gellar devrait être de retour dans ces nouveaux épisodes. L’actrice est en négociations finales pour rejouer Buffy. Toutefois, son personnage ne devrait pas être au centre de la nouvelle série. L’actrice devrait ainsi apparaître dans « un rôle récurrent », plutôt que dans le rôle-titre. La série se concentrera donc sur un nouveau personnage.

Chloé Zhao à la réalisation

Toujours selon Variety, Nora et Lila Zuckerman seront les scénaristes, showrunners et productrices exécutives des nouveaux épisodes de Buffy contre les vampires. Les deux sœurs ont notamment travaillé sur Prodigal Son et Les Agents du S.H.I.E.L.D., et ont été les showrunners de la série Poker Face.

Chloé Zhao sera également derrière la caméra pour cette suite de Buffy contre les vampires. Même si l’on ne sait pas encore si elle réalisera tous les nouveaux épisodes, ou seulement certains. En revanche, Joss Whedon ne sera pas impliqué dans ce nouveau projet. Il y a quelques années, son comportement sur le plateau de la série originale a été mis en cause par de nombreuses personnes.

Variety ne précise pas quand les nouveaux épisodes de Buffy contre les vampires entreront en tournage. En attendant, Sarah Michelle Gellar est à l’affiche de Dexter : Les Origines. Un épisode de la série par semaine sera diffusé sur Canal+ et mis en ligne sur MyCanal à partir du 6 février.