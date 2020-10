Possessions : un trailer tendu pour la nouvelle série Canal+

"Possessions", la nouvelle production de Canal+, se dévoile dans un trailer intense qui annonce une histoire de meurtre autour d’un mariage. La diffusion de la série commencera le 2 novembre prochain sur la chaîne.

Une jeune française au cœur d’une affaire de meurtre dans Possessions

Créée par Shachar Magen, Possessions est une série thriller psychologique qui nous emmène en Israël. L’intrigue est centrée sur Natalie, une jeune française expatriée au pays où elle vit avec son mari. Mais le soir de leurs noces, ce dernier est assassiné. Natalie est alors la principale suspecte, et Karim, un diplomate français dont le travail est d’aider des ressortissants en difficulté, se rend alors sur place pour apporter son soutien à la jeune femme. Mais Karim va peu à peu tomber sous le charme de Natalie, et ses sentiments vont troubler ses impressions sur elle : est-elle perdue et vulnérable, ou une redoutable manipulatrice ? Le diplomate va alors plonger dans le passé mystérieux de Natalie et de sa famille pour tenter de comprendre ce qu’il s’est réellement passé…

Si Shashar Magen a créé Possessions, la série, tournée en Israël, a été réalisée par Thomas Vincent, qui a entre autre signé les trois premiers épisodes de Bodyguard. Alors que Natalie y est jouée par la franco-finlandaise Nadia Tereszkiewicz, dont il s’agit du premier rôle à la télévision, Karim est interprété par Reda Kateb, que l’on retrouve donc de nouveau dans une série Canal+ après avoir pu le voir dans Engrenages, Mafiosa et De l’encre. Parmi le reste de la belle distribution de Possessions, on pourra aussi y voir Judith Chemla, Aloïse Sauvage, Tchéky Karyo ou encore Ariane Ascaride.

Des premières images tendues pour Possessions

Le trailer de Possessions (en une d'article et ci-dessous) annonce une série tendue pleine de suspense et remplie de faux-semblants. Les images teasent le côté mystérieux de l’affaire, que symbolise Natalie. La jeune femme au centre de l’intrigue semble posséder elle-même de nombreux secrets, qui devraient donner du mal au personnage joué par Reda Kateb pour délier le vrai du faux dans son enquête.

L’attitude de Natalie paraît déjà surprenante avant même qu’elle épouse son fiancé, puisque celui-ci doit la rassurer en lui disant que ce n’est « qu’un mariage ». Peut-être que la jeune femme sait plus de choses qu’elle ne le laisse penser sur la suite des événements et la mort de son fiancé. Joël, le personnage joué par Tchéky Karyo semble aussi en savoir plus que Karim puisqu’il affirme que la vérité sur ce qu’il s’est passé est plus compliquée qu’il n’y paraît lorsqu’il assure : « Vous croyez comprendre, mais vous ne comprenez rien ». Le personnage s’adresse peut-être ici aussi bien à son interlocuteur direct qu’au spectateur, et on peut donc espérer découvrir une histoire pleine de rebondissements difficile à anticiper.

Que peut-on attendre de Possessions ?

Les premières images de Possessions annoncent une intrigue de thriller psychologique tendu. On devrait avoir droit à une série intense dans laquelle on peut espérer de nombreuses surprises. On peut donc s’attendre à une série prenante dans la lignée d’autres productions Canal+ comme Engrenages ou Le Bureau des Légendes. Le show devrait aussi interroger sur la place des différentes religions dans notre société, puisque les images dévoilées montrent aussi des tensions entre les différentes familles impliquées dans les événements de l’histoire.

Les personnages de Possessions semblent aussi intéressants, et on peut se montrer impatients de découvrir la performance de Nadia Tereszkiewicz en jeune mariée qui semble en savoir plus qu’elle veut le faire croire. Les personnages secondaires semblent aussi cacher des choses, à l’image de celui joué par Tchéky Karyo, et on peut donc espérer être aussi surpris par le développement de l’affaire que Karim au cours de son enquête.

Possessions est composée de 6 épisodes d’environ 52 minutes. En attendant de pouvoir la découvrir, le 2 novembre sur Canal+, vous pouvez toujours lire notre critique de la série.