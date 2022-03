Poupée russe : la série Netflix bientôt de retour pour une saison 2

Disparue des radars, "Poupée russe" revient bientôt sur Netflix. Trois ans après une première saison très bien accueillie, la série américaine continue d'explorer les mystères des boucles temporelles.

Poupée russe de retour

Celle-là, on ne l'avait pas vu venir. Netflix annonce la sortie de la deuxième saison de Poupée russe, série originale portée par Natasha Lyonne elle-même créatrice du show américain. Cette comédie nous emmène dans une boucle temporelle où une femme vit à répétitions la nuit de sa mort. Le soir de son anniversaire ! Et le lendemain, elle est indemne.

Appréciée autant par le public que la critique, Russian Doll, de son nom original, tire son intrigue du film Un jour sans fin où le protagoniste principal subit constamment la même journée. Mais après une première saison sortie sur Netflix le 1er février 2019, et nommée à deux reprises aux Emmy Awards, Poupée russe se perd dans les limbes des mille et unes séries produites par la multinationale américaine.

Poupée russe © Netflix

Alors qu'on commence progressivement à l'oublier, Poupée russe revient bientôt sur les écrans. Netflix envoie un premier teaser, d'une durée moindre, mais qui interpelle. Nadia, interprétée par Natasha Lyonne, semble étonnement coincée dans un espace-temps qui complique lourdement toujours sa vie. Est-elle résignée ? La seule phrase entendue dans ces quelques secondes de bande-annonce psychédélique questionne : "When the universe fucks with you, let it." ("Quand l'univers te fait chier, laisse le.")

Rendez-vous en avril

Fidèle au poste, on retrouve la rousse Natasha Lyonne. Connue au cinéma pour son rôle dans American Pie, l'actrice se fait plutôt une place sur le petit écran. Notamment grâce à sa prestation dans la série Orange Is the new Black. Dans Poupée russe, elle est au centre de l'intrigue. On imagine qu'elle sera une nouvelle fois accompagnée de Charlie Barnett, jouant Alan, lui aussi bloqué au cœur de cette boucle temporelle dans la première saison.

Les images aperçues dans le teaser montrent bien que Russian Doll continue de jouer avec le temps, et de percer les mystères de multiples dimensions. Pour en savoir plus, il faudra attendre… La saison 2 de Poupée russe sort le 20 avril.