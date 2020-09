Pour une poignée de dollars : un remake en série du western culte

L'un des classiques de Sergio Leone, "Pour une poignée de dollars", va connaître les joies (ou pas) d'une nouvelle adaptation. Une série tirée de ce western spaghetti culte est en développement pour essayer de transposer l'intrigue dans une d'autres circonstances.

Sergio Leone popularisa le western spaghetti

Pour une poignée de dollars, c'est ce qu'on appelle un game changer. Un film qui a rebattu les cartes du western. Avant les années 60, ce genre très populaire a donné au cinéma myriade de classiques. Les Américains voient alors arriver une vague de réalisateurs italiens qui vont secouer le cocotier pour aller dans une direction plus grandiloquente. Sergio Leone lance la mode du western spaghetti avec sa Trilogie du dollar. Le premier film, Pour une poignée de dollars, n'est pas reçu comme il le devait lors de sa sortie. Le public et la critique ne comprennent pas cette nouvelle forme de western. Pour rapidement situer les différences avec le genre "classique", on notera qu'il rend floue la frontière entre le Bien et le Mal, avec des personnages qui peuvent commettre des actes horribles sans être qualifiés de "méchants". La rupture se trouve aussi dans le visuel, avec une mise en scène débridée, une violence graphique poussée et d'autres codes.

Sergio Leone lance sa mythique trilogie avec Pour Une poignée de dollars, récit de l'affrontement entre deux bandes, les Baxter et les Rojo. Elles se font la guerre pour dominer la petite ville de San Miguel, un coin pas loin de la frontière américano-mexicaine. C'est alors qu'un étranger sans nom, affublé d'un poncho, débarque en ville et va naviguer comme un électron libre au milieu de cette rivalité. Tantôt d'un côté, tantôt de l'autre, il va faire tourner la tête des membres des clans. Les balles vont pleuvoir et le sang va couler. Le film est non seulement un choc, mais aussi le premier très grand rôle de Clint Eastwood.

Pour une poignée de dollars transformé en série

Deadline annonce qu'une adaptation en série d'Une poignée de dollars est actuellement en développement chez Mark Gordons Pictures. La société a décroché les droits et Bryan Cogman (Game of Thrones) est en discussion pour être le scénariste de cette adaptation. Les informations sont rares sur ce projet mais le média américain annonce que le matériau de base va être repris avec ses points les plus importants, pour être transposé dans un récit qui se veut contemporain. En somme, cette série sans titre veut présenter un nouveau personnage énigmatique, dénué de nom, dans un affrontement entre deux camps. Si transposition à notre époque il y a, on peut imaginer que les clans seront des vendeurs de drogue, par exemple. Ou des acteurs d'un commerce illégal qui se retrouvent en concurrence sur le marché. Plusieurs situations sont possibles pour le nouveau pitch. La situation géographique pourrait être aux alentours de la frontière entre les USA et le Mexique afin de se rapprocher de l'ambiance à la Leone.

N'oublions pas que Pour une poignée de dollars n'est pas un scénario original ! Son inspiration est Le Garde du Corps (Yojimbo, en VO) d'Akira Kurosawa. Un film de 1961 où des samouraïs prenaient la place des cowboys. Le scénario était quasiment identique. Dans le Japon du 19ème siècle, un samouraï arrive dans un petit village perturbé par les rivalités entre des groupes. Il va jouer un rôle prépondérant pour sauver les villageois de cette entreprise néfaste. À voir si cette série va garder de cette sensibilité italienne ou japonaise dans son style, pour rendre hommage à ses ainés. Si on parle d'adaptation parce que le canevas est très proche, la filiation avec les œuvres de Leone et Kurosawa pourrait aussi vite apparaître comme secondaire.