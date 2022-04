Pourquoi pas Evans ? : c'est quoi cette série réalisée par Hugh Laurie (Dr House) ?

Découvrez "Pourquoi pas Evans ?", une nouvelle série britannique réalisée par le comédien phare de l'iconique "Dr House". Ci-dessous, on vous dit tout sur cette adaptation d'une célèbre auteure...

Pourquoi pas Evans ? : de quoi ça parle ?

L'intrigue de Pourquoi pas Evans ? - en version originale, Why didn't they ask Evans ? - s'articule autour d'un duo. Ainsi, Bobby Jones et Lady Frances Derwent, amis de longue date, découvrent avec horreur un homme mourant pendant une partie de golf. Ce dernier finit par rendre son dernier souffle et, très vite, les deux jeunes gens décident de mener l'enquête. Qui était le malheureux ? D'où pouvait-il bien venir ? Qui est la sublime jeune femme sur la photo qu'ils découvrent cachée dans sa poche ? Sans oublier une interrogation principale : que signifient ses derniers mots, "Pourquoi pas Evans ?" ? Une situation des plus mystérieuses qui va donner bien du fil à retordre au couple d'enquêteurs improvisés !

Amateurs de whodunit et autres récits policiers, cette nouvelle série devrait combler vos attentes. D'autant que le programme est adapté d'une œuvre de la célèbre Agatha Christie. On ne compte plus les adaptations de la plus célèbre auteure britannique, reine incontestée du genre policier ! Sur grand écran, le dernier volet des aventures du Poirot de Kenneth Branagh - Mort sur le Nil - est sorti il y a peu. Côté séries, la BBC produit fréquemment des réécritures ou adaptations de l'auteure, à l'image de And Then There Were None, avec notamment Charles Dance et Aidan Turner.

Pourquoi pas Evans ? ©Agatha Christie Ltd, Mammoth Screen

Pourquoi pas Evans ? : casting cinq étoiles

Dans le rôle de Bobby Jones, on retrouve un comédien très en vogue en ce moment, Will Poulter ! Souvenez-vous : vous l'avez sans doute découvert au détour de L'Odysée du passeur d'aurore. À ses côtés, Lucy Boynton (The Ipcress File). Les fans de Game of Thrones auront le plaisir de revoir Conleth Hill, inoubliable interprète de Lord Varys.

Deux anciens de la saga Harry Potter, la talentueuse actrice et scénariste Emma Thompson ainsi que le comédien Jim Broadbent, seront, eux aussi, de la partie. Amy Nuttall (Downton Abbey), Daniel Ings (Sex Education), Jonathan Jules (Small Axe) ou encore l'hilarant Alistair Petrie (Sex Education) complètent la distribution de la mini-série. Avec une distribution aussi prestigieuse, Pourquoi pas Evans ? s'annonce de plus en plus prometteuse. Et ce n'est pas fini !

Pourquoi pas Evans ? ©Agatha Christie Ltd, Mammoth Screen

Hugh Laurie, le touche-à-tout

À la réalisation, Hugh Laurie, médecin tout aussi cynique que claudiquant dans Dr House. Mais saviez-vous que le comédien a bien plus d'une corde à son arc ? Le créateur de Pourquoi pas Evans ? a déjà sorti plusieurs livres ainsi que deux albums de musique, rien que ça !

Également scénariste, Hugh Laurie semble se plaire à être sur tous les fronts. La dernière fois qu'il s'est retrouvé derrière la caméra, c'était en 2011, sur le plateau de Dr House. La star du show médical a réalisé trois épisodes de la série qui lui a permis de gagner deux Emmy ! Vous pourrez d'ailleurs retrouver le comédien au casting de son adaptation de Christie : il y tient - drôle de coïncidence - le rôle d'un médecin, et plus précisément du Dr Nicholson.

Vous pourrez découvrir Pourquoi pas Evans ? à partir du lundi 25 avril sur Canal+ ! Alors, prêts à mener l'enquête aux côtés de Bobby et Frances ?