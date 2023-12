Premières images de la série Netflix sur la superstar du porno Rocco Siffredi

La série biopic de Netflix consacrée à la superstar du porno Rocco Siffredi se dévoile dans de premières images, et donne sa date de diffusion. Un rendez-vous qui promet d'être sulfureux.

Une série sulfureuse en approche

C'est une série italienne Netflix très attendue et au sujet sulfureux qui se dévoile un petit peu aujourd'hui, avec une date de diffusion annoncée et des premières images. Intitulée Supersex, cette mini-série de fiction en 7 épisodes va faire parler d'elle, puisqu'elle racontera la vie et la carrière de l'acteur porno italien Rocco Siffredi, superstar du genre et crédité sur pas moins de 1500 films.

Rocco Siffredi (Alessandro Borghi) - Supersex ©Netflix

C'est l'acteur Alessandro Borghi, récemment vu dans le très beau Les Huit montagnes, qui prête ses traits au célèbre acteur porno. La série Supersex est créée et écrite par Francesca Manieri, co-scénariste notamment de L'immensita, et artiste connue pour ses positions féministes. De quoi nourrir ce projet d'un regard inédit sur Rocco Siffredi, modèle de l'acteur de charme macho à la sexualité hardcore, et éviter sans doute un programme simpliste et voyeuriste sur le sujet.

Supersex, un biopic ambitieux

Supersex couvrira plusieurs périodes de la vie de Rocco Siffredi, depuis son enfance dans une petite ville du centre de l'Italie jusqu'à sa gloire mondiale sur les écrans, et traitera notamment dans son rapport à la famille et à l'amour. C'est l'acteur Saul Nanni qui l'incarnera dans sa jeunesse.

Rocco Siffredi (Saul Nanni) - Supersex ©Netflix

Le casting est par ailleurs notamment composé de Jasmine Trinca et Adriano Giannini, Gaia Messerklinger, Linda Hardy et Giulio Greco.

Moana (Gaia Messerklinger) - Supersex ©Netflix

C'est le 6 mars 2024 qu'on pourra découvrir sur Netflix cette mini-série. D'ici là, une première bande-annonce pourrait bientôt être dévoilée, histoire d'en découvrir un peu plus.