Prequel Rogue One : Diego Luna donne des détails sur la série Star Wars

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

L’acteur Diego Luna, la star de l’excellent « Rogue One : A Star Wars Story », reviendra prochainement dans la peau de son personnage à l’occasion d’une série spin-off. Il révèle quelques détails sur le show.

En 2016, Gareth Edwards a réalisé peut-être le meilleur Star Wars de l’air moderne. Il s’agit de Rogue One, un spin-off efficace qui racontait les déboires du capitaine Cassian Andor et de son équipe. Le long-métrage a reçu des critiques majoritairement positives et plus de 1 milliard de dollars de recettes pour un budget de 200 millions. Une réussite totale. Disney et LucasFilm veulent exploiter le potentiel de cette histoire en proposant une série prequel.

Diego Luna de retour en Cassian Andor

Lors d’une récente interview avec Entertainment Tonight, l’acteur Diego Luna a révélé quelques détails sur la prochaine série prequel de Rogue One. Il a confirmé que le show devrait débuter sa production dès cette année et qu’il sera rajeuni numériquement dans certaines parties de la série :

Nous le faisons cette année. Cela se produit, et je suis prêt. C’est vraiment cool de raconter une histoire dont vous connaissez déjà la fin. C’est une approche différente. Ce n’est pas une manière typique d’aborder une histoire. Vous connaissez la fin mais pas le déroulement, comme pour Rogue One. C’est un nouveau défi, et c’est passionnant.

La série suivra les aventures de l’espion rebelle Cassian Andor pendant les années de formation de la rébellion et avant les événements de Rogue One. Une série qui optera pour un style thriller/espionnage. Outre le retour de Diego Luna, l’acteur Alan Tudyk reviendra doubler le droïde K-2SO.

Le cinéaste Tony Gilroy, scénariste du film Rogue One, aurait réécrit l’épisode pilote de la série. Par ailleurs, il réalisera quelques-uns des épisodes du show. Stephen Schaffer sera quant à lui le showrunner de la série, qui sera évidemment disponible sur Disney+.