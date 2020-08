Prequel Rogue One : une actrice de 6 Underground dans la série Star Wars

La série qui se déroulera avant "Rogue One" est l'un des projets Star Wars pour la plateforme Disney+. Occasion parfaite pour retrouver Diego Luna en Cassian Andor. Le programme a par ailleurs attiré une nouvelle recrue que l'on a pu voir sur Netflix dans "6 Undergrounds".

Un préquel d'un spin-off Star Wars

Avant que Disney ne pose ses mains sur la franchise de Lucasfilm, Star Wars au cinéma c'était uniquement des trilogies. Puis la firme de Mickey a pensé qu'il y avait encore plus d'argent à se faire avec des spin-offs qui permettraient de patienter entre les nouveaux épisodes. Rogue One lance ainsi en 2016 la branche A Star Wars Story, en présentant un scénario qui se déroule avant les événements d'Un Nouvel Espoir. On y suit un groupe de rebelles qui tente de voler les plans de l'Étoile de la mort. Toujours dans une optique de déclinaison, Disney prépare une série dérivée à ce film, sous la forme d'un préquel. On retrouvera le personnage de Cassian Andor, toujours incarné par Diego Luna. Ce programme permettra de mieux cerner cet espion et comment il a fait ses débuts auprès de l'Alliance Rebelle. Si The Mandalorian est une sorte de western galactique aux accents pulp, la série Rogue One sera un thriller d'espionnage.

Une nouvelle recrue pour le casting

On en sait franchement trop peu sur les mécaniques de l'intrigue. Les seules informations que l'on détient concernent l'équipe qui travaille sur ce projet. Le co-scénariste de Rogue One, Tony Gilroy, revient dans l'univers pour réaliser quelques épisodes, écrire le pilote et s'assurer du bon déroulement des opérations avec la casquette de showrunner. Côté casting, Deadline annonce qu'Adria Arjona rejoint Diego Luna dans un rôle qui devrait être important. L'actrice portoricaine sera dans Morbius et on a pu la voir par deux fois sur Netflix, que ce soit dans 6 Underground ou Triple Frontière. Rien n'est encore divulgué sur le personnage qu'elle va incarner.

Cet ajout vient garnir les rangs d'une série qui compte déjà sur Denise Gough, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Kyle Soller et Alan Tudyk. Ce dernier reprendra son rôle de K-2SO, le robot qui assiste Cassian.

La production de la série n'a pas encore débuté à cause de la crise sanitaire. Si aucune date de diffusion sur Disney+ n'a jamais été dévoilée, il faut s'attendre à patienter encore plus avec ces événements. Pour les fans, on rappelle que la saison 2 de The Mandalorian doit sortir en octobre prochain.