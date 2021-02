Préquels Game of Thrones : HBO prend une étrange décision pour contenter les fans

Après l’immense succès de la série "Game of Thrones", HBO a logiquement décidé de développer plusieurs spin-offs de la série culte. Et la chaîne a pris une décision plutôt surprenante sur la manière dont elle choisira les histoires de George R.R. Martin qui seront développées.

Après Games of Thrones, plusieurs spin-offs en développement

Cela fait maintenant 4 ans que l’on sait que plusieurs spin-offs de Game of Thrones vont prochainement voir le jour. On pourra d’abord découvrir House of the Dragon, qui racontera la chute de la maison Targaryen. Portée entre autres par Matt Smith, Paddy Considine et Rhys Ifans, sa production débutera en avril prochain. La série est attendue sur les écrans pour 2022.

House of the Dragon © HBO

Et HBO développe également une série sur l’ensemble des nouvelles de George R.R. Martin intitulé Tales of Dunk and Egg. L’histoire des livres débute 90 ans avant les événements de la série de romans Le Trône de Fer, et s’intéresse aux personnages de Duncan le Grand et de son écuyer, Aegon Targaryen.

Tales of Dunk and Egg en chantier malgré le souhait de l'auteur

Pourtant, en 2017, à l’époque de l’annonce de la mise en chantier des spin-offs de Game of Thrones, George R.R. Martin avait publié un post sur son blog pour révéler lesquelles de ses histoires pourraient être adaptées et lesquelles devraient être laissées de côté. Dans cette dernière catégorie, il avait été clair sur le fait que les nouvelles Tales of Dunk and Egg ne serait pas matière à une adaptation, en tout cas à court terme. Il avait écrit à l’époque :

On n’adaptera pas Dunk & Egg. À long terme, bien sûr, j’adorerais le faire, comme beaucoup d’entre vous. Mais je n’ai écrit et publié que trois nouvelles jusqu’à présent, et je veux en écrire au moins sept ou huit ou dix de plus.

Martin avait ainsi précisé qu’il préférait avoir plus d’avance avant que la série ne soit mise en chantier. Faisant référence à la vitesse à laquelle Game of Thrones avait été développée, dépassant ainsi l’histoire des livres sur lesquels la série était basée : « On sait tous à quel point je suis lent, et à quel point une série télé peut avancer rapidement, jusqu’à dépasser les événements des livres. » L’auteur espérait donc bénéficier de beaucoup plus de temps avant qu’une adaptation de Tales of Dunk and Egg ne soit envisagée. Mais HBO a bel et bien l’intention d’en réaliser une série dans un futur proche. Et cette décision illustre le choix de HBO pour les spin-offs de Game of Thrones.

George R.R. Martin © DR

HBO écoutera les fans plutôt que George R.R. Martin

Plutôt que de respecter le souhait de Martin, le responsable du contenu chez HBO et HBO Max a révélé que le réseau entend bien écouter les fans. Refusant d’entrer dans les détails sur Dunk and Egg, il a tout de même souligné dans une interview avec TVLine que le choix des spin-offs qui allaient être développés serait basé sur plusieurs critères. Dont ce que les fans veulent voir :

Évidemment, on sait que George a ce monde incroyable avec toute cette histoire vraiment riche et complexe et tous ces personnages. Donc on essaie de réfléchir aux histoires qui valent la peine d’être racontées. Qu’est ce qui serait palpitant ? Qu’est-ce que les fans adoreraient ? "Dunk and Egg" est l’une de ces histoires, mais pas la seule.

Bloys a ajouté que HBO prendrait aussi en compte ce que le réseau – et les créateurs avec lesquels il collabore – trouvent le plus passionnant en termes d’histoire. Il a précisé que, idéalement, les créateurs dicteraient la direction que choisira de prendre la chaîne. Il semble donc que les fans et les créateurs collaborant avec HBO auront le dernier mot sur les futurs spin-offs de Game of Thrones, plutôt que l’auteur des livres.