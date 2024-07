Cette série avec Jake Gyllenhaal est la plus vue sur Apple ! Une saison 2 à venir ?

"Présumé Innocent" rencontre un grand succès auprès des abonnés d’Apple TV+. Alors que la saison 1 n’a même pas encore dévoilé tous ses épisodes, la plateforme de streaming a décidé d’enclencher la suite.

Présumé innocent triomphe sur Apple TV+

Pour la première fois de sa carrière, Jake Gyllenhaal tient le premier rôle d’une série. L’acteur porte Présumé innocent, nouvelle adaptation du roman éponyme de Scott Turow. Son histoire s’intéresse à un procureur adjoint qui devient suspecté du meurtre d’une femme après avoir eu une liaison avec elle. Présumé innocent a commencé à être diffusé le 12 juin dernier. Il reste encore deux des huit épisodes du show à découvrir. Mais la série fait déjà un carton. Selon Apple TV+, elle est devenue la série dramatique la plus populaire de l’histoire de la plateforme de streaming. Devant donc des programmes comme Silo, Ted Lasso ou encore Hijack. Suite à ce succès, Apple TV+ a choisi de commander de nouveaux épisodes.

Une deuxième saison mise en chantier

Comme le rapporte Deadine, Apple TV+ a ainsi décidé de lancer une deuxième saison de Présumé innocent. À l’instar de The White Lotus ou Shōgun, le show de David E. Kelley ne restera donc pas une mini-série grâce au succès de ses premiers épisodes. Reste à savoir ce que le nouveau chapitre racontera. Pour le moment, aucun détail sur le sujet n’est connu. À part que les nouveaux épisodes nous feront suivre « une toute nouvelle affaire pleine de suspense. »

Si l’on regarde du côté des livres de Scott Turow, Le Poids de la preuve faisait suite à Présumé Innocent. Mais ce livre était centré sur Sandy Stern, un personnage qui n’apparaît pas dans la série de David E. Kelley. La deuxième saison pourrait plutôt se tourner vers Innocent. Publié en 2011, ce livre se déroule vingt ans après les événements de Présumé innocent, et met face-à-face les personnages de Rusty et Tommy Molto.

Une nouvelle adaptation ou une intrigue originale pour la saison 2 ?

Il est aussi possible que la série décide de prendre une direction différente et de proposer une intrigue qui ne sera pas basée sur un livre de Scott Turow. Même si c’est le cas, on peut tout de même penser que certains personnages feront le lien entre la première et la deuxième saison. A moins que le show ne deviennent une antologie, à la manière de True Detective. On attend donc de savoir quelle option sera choisie. Pour le moment, on ne sait donc pas si Jake Gyllenhaal reprendra son rôle.

Les deux derniers épisodes de la première saison de Présumé innocent seront bientôt disponibles sur Apple TV+. Le premier arrivera ce mercredi 17 juillet sur la plateforme. Et le second une semaine plus tard, soit le 24 juillet.