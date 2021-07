Pretty Little Liars : deux actrices castées dans les rôles principaux du reboot

Trois ans après la fin de la série originale, le reboot de "Pretty Little Liars" commence peu à peu à se dévoiler. D'ailleurs, deux actrices viennent d'être castées dans les rôles principaux !

Pretty Little Liars : Original Sin

Diffusé entre 2010 et 2017 sur ABC, Pretty Little Liars est directement inspirée des romans de Sara Shepard. La série phénomène raconte l'histoire de quatre adolescentes confrontées à la disparition et au meurtre présumé de l'une de leurs amies. Aria Montgomery, Hanna Marin, Emily Fields et Spencer Hastings respectivement interprétées par Lucy Hale, Ashley Benson, Shay Mitchell et Troian Bellisario tentent de découvrir ce qui est arrivé à leur amie, tout en étant traquées par un mystérieux corbeau dénommé "A". Saison après saison, le programme aura tenu en haleine de nombreux fans grâce à son intrigue riche en rebondissements. Aujourd'hui, le programme revient à travers un reboot intitulé Pretty Little Liars : Origin Sin.

Les quatre menteuses - Pretty Little Liars ©HBO

Bonne nouvelle pour les fans de Pretty Little Liars ! Après l'avortement d'un premier spin-off, l'espoir renaît. Trois ans après la fin de la série originale, HBO développe un second reboot intitulé Pretty Little Liars : Original Sin. Décrit comme "un drame sombre et teinté d'horreur", le programme écrit par Roberto Aguirre-Sacasa et Lindsay Calhoon de Riverdale, est en pleine préparation. En reprenant le même univers et les mêmes codes que la série originale, la production entend bien faire à nouveau frissonner les fans autour d'un pitch qui a déjà fait ses preuves.

Il y a 20 ans, une série de tragédies a bien failli déchirer la ville de Millwood. Aujourd’hui, un groupe d’adolescents se retrouve tourmenté par un bourreau anonyme, qui entend bien les faire payer pour leurs péchés ainsi que ceux de leurs parents il y a deux décennies…

D'ailleurs, deux actrices viennent tout juste d'être castées pour interpréter deux de nos nouvelles petites menteuses !

Deux nouvelles menteuses

Pretty Little Liars : Original Sin a déjà trouvé deux de ses personnages principaux ! Les actrices ont elles-mêmes confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux. Dans le rôle de Tabby, une jeune réalisatrice adepte de films d'horreur, on retrouvera Chandler Kinney. Vous avez pu l'apercevoir dans Zombies 2. La deuxième actrice qui vient de confirmer sa présence au casting n'est autre que Maia Reficco. Déjà aperçue dans Stranger Things, elle prêtera cette fois ses traits à Noa, une vedette de l'athlétisme qui tente de reprendre sa vie en main après avoir passé l'été dans un centre de détention juvénile. Évidemment, nos petites menteuses ont un secret bien gardé.

Pour l'heure, la date de sortie de cette nouvelle série reste inconnue. En attendant, un mystérieux teaser de quelques secondes avait d'ores et déjà été mis en ligne le 24 septembre 2020. Vous y trouverez même un message personnel de "A", le harceleur anonyme : "Ce n'est pas ce que vous croyez, pétasses."

Une chose est sûre, la série s'annonce palpitante !