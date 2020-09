Pretty Little Liars : un premier teaser pour le reboot horrifique

La série culte "Pretty Little Liars" a trouvé sa conclusion en 2017. Trois ans après, un reboot est sur les rails, par le créateur de "Riverdale". La Warner est derrière le projet pour une diffusion sur HBO Max. L'annonce officielle vient d'avoir lieu avec un très bref teaser.

Déjà un reboot de Pretty Little Liars

La nouvelle était tombée le mois dernier. Pretty Little Liars allait obtenir son reboot, à peine une petite poignée d'années après son arrêt. Cette série qui va tout reprendre à zéro peut étonner quand on sait à quel point l'original est culte pour une frange du public. Mais notre étonnement s'arrête quand on se rappelle fatalement que les studios essayent de continuer à s'appuyer sur des titres existants pour capitaliser un max sur des marques, même quand l'intérêt s'avère extrêmement faible.

Pretty Little Liars commençait avec la disparition d'Alison, membre d'un groupe de copines. Elles s'étonnent de ne pas avoir de ses nouvelles et le temps passe sans qu'aucune réponse ne vienne combler ce mystère. Un an après, les filles commencent à recevoir des messages qui sont signés par un(e) certain(e) "-A". Qui peut se cacher derrière ? Spencer, Aria, Emily et Hannah comprennent que cette personne a des informations sur la disparition de leur amie. Néanmoins, elles ne peuvent pas se tourner vers la police et devront compter sur leurs talents d'enquêtrices pour découvrir le fin mot de l'histoire. Ainsi débute une spirale infernale où des événements dramatiques vont mettre leurs nerfs à rude épreuve.

Une enquête sur fond de teen drama, Pretty Little Liars aura tenu en haleine pendant des années les téléspectateurs. On ne peut pas en dire autant des deux tentatives ratées de spin-off. Que ce soit Ravenswood ou The Perfectionnists, elles ont toutes les deux connu une carrière contrariée. Après ces deux échecs, c'est maintenant un reboot qui se profile à l'horizon. Une intention qui n'a pas d'immense intérêt tant le laps de temps entre aujourd'hui et l'arrêt de la série n'est pas très grand. Surtout que ceux qui ont assisté à la fin ne sont pas plus vieux. La cible doit être la toute nouvelle génération qui n'était pas là au lancement de Pretty Little Liars et qui pourra prendre cette histoire depuis le début.

Des premières informations sur le reboot

WarnerMedia vient d'annoncer que le projet est commandé, pour une diffusion sur la plateforme HBO Max. Un tout premier teaser vient de sortir. S'il ne contient aucune image filmée (le tournage n'a pas commencé), il fait revenir le fameux maître chanteur "-A" ! La série a également trouvé son titre, qui sera Pretty Little Liars : Original Sin. Compliqué de savoir ce qu'il signifie mais l'intrigue va mettre en avant d'autres personnages, dans une autre ville que Rosewood et environ une vingtaine d'années après la précédente histoire. Le fond restera le même avec une disparition, un groupe d'amis et une enquête.

Pour l'imaginer, c'est Roberto Aguirre-Sacasa, créateur de Riverdale, qui se chargera de l'écriture. Un scénariste que l'on estime bien placé pour parler du monde des adolescents, même si ses créations ne sont pas ce qu'on voit de mieux à la télévision. Riverdale est notamment pointée du doigt avec une évolution décevante durant les dernières saisons. Les premières indications officielles parlent d'une série qui va lorgner du côté de l'horreur, ce qui n'était pas le cas chez I. Marlene King. Une très grande partie de la réussite de ce reboot sera conditionnée par le scénario, mais aussi par le nouveau casting. Les précédentes interprètes principales, Troian Bellisario, Lucy Hale, Shay Mitchell et Ashley Benson, ont une place spéciale dans le cœur des fans.

Aucune date de diffusion n'est encore annoncée.