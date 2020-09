Pretty Little Liars : un reboot en projet par le créateur de Riverdale

La série "Pretty Little Liars", arrêtée en 2017 après sept saisons, va avoir droit à un reboot. Il sera créé par Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur et showrunner de la série à succès "Riverdale".

Pretty Little Liars : disparu pour mieux revenir

Pretty Little Liars est une série créée par I. Marlene King. Elle a duré 7 saisons et 160 épisodes diffusés entre 2010 et 2017 sur Freeform. La série se déroule dans la ville de Rosewood, aux Etats-Unis. Alors que la rentrée au lycée est pour le lendemain, des amies passent la soirée ensemble. On y retrouve Spencer Hastings, Hanna Marin, Aria Montgomery, Emily Fields et Alison DiLaurentis. Tout se déroule dans la joie et la bonne humeur jusqu'à ce qu'Alison disparaisse dans la nuit.

Une année passe, et Alison n'est toujours pas réapparue. C'est alors que les quatre survivantes de la soirée commencent à recevoir des lettres signées d'un mystérieux "-A". Leur contenu est menaçant, et semble venir d'une personne qui connaît leurs secrets. Le maître chanteur leur interdisant d'aller voir la police, les jeunes femmes vont mener l'enquête pour découvrir qui se cache derrière cette macabre manigance. Alors que les cadavres s'accumulent autour d'elles, elles vont découvrir qu'elles ne seront pas en sécurité tant qu'elles n'auront pas arrêté le coupable.

La série est également connue pour avoir révélé Troian Bellisario, Ashley Benson, Lucy Hale, et Shay Mitchell. Elle a eu droit à deux spin-off. Ravenswood, qui se déroule en parallèle de la saison 4, et Pretty little liars : The Perfectionists, qui se situe après la fin de la série mère. Elles ont toutes les deux été annulées après une seule et unique saison.

La vérité, elles reviennent !

C'est en effet ce que révèlent nos confrères du Hollywood reporter. La franchise devrait faire son retour à la télévision sous la plume de Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale. L'histoire de ce reboot devrait introduire de nouveaux personnages et une histoire différente. Si aucune chaîne n'est encore associée au projet, il semblerait que le service de streaming HBO Max soit la cible privilégiée des producteurs.

Ce nouveau Pretty Little Liars devrait sans surprise rester dans la mouvance de celui dont il s'inspire. Il sera donc plutôt destiné à un public de jeunes adultes. Une bonne chose donc d'avoir choisi Aguirre-Sacasa, créateur de deux autres séries du genre : Les Nouvelles aventures de Sabrina et Katy Keene. Les deux shows sont du même univers que Riverdale mais ont été récemment annulés. Espérons que ce reboot là connaisse un meilleur destin.