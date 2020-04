Pretty Things : Nicole Kidman dans une nouvelle série Amazon

Détentrice d'une carrière au cinéma qui doit en faire rêver plus d'un, Nicole Kidman est l'une de ses grandes stars qui se laissent tenter par l'appel du petit écran. Après "Littles Big Lies" ou "Top of the Lake" et en attendant "The Undoing", elle va être la star d'une nouvelle série pour Amazon.

Preuve que le monde des séries est attractif au possible avec la démultiplication de la concurrence, beaucoup de stars du grand écran filent sur des projets destinés à atterrir directement dans nos salons. Nicole Kidman est plus que jamais dans sa carrière à l'affût des bons coups sur le petit écran, comme en témoigne par exemple son implication dans Big Little Lies. Toujours du côté d'HBO, elle s'est engagée sur The Undoing, récit d'une femme qui voit sa vie basculer à la suite d'étranges événements. Deadline annonce maintenant qu'elle sera au casting de Pretty Things, l'adaptation du roman de Janelle Brown pour une diffusion sur Amazon Prime Video. En plus d'y jouer, Nicole Kidman va aussi produire par le biais de sa boîte Blossom Films. C'est la seconde fois en peu de temps que les deux collaborent, puisqu'on a appris qu'ils étaient en train de plancher sur l'adaptation d'un autre bouquin, My Lovely Wife de Samantha Downing. Deux femmes aux destins croisés dans Pretty Things La série Pretty Things reprendra la trame du livre en suivant deux femmes aux destins qui vont se télescoper. La première, Nina, est une escroc qui s'attaque en particulier aux fils de la bourgeoisie. Elle tient cette vocation de sa mère. Quand cette dernière va tomber grièvement malade, Nina va mettre en place un audacieux coup pour la sauver. La seconde, Vanessa, est héritière d'une famille aisée. Motivée à l'idée de lancer sa marque, elle affronte une terrible déception professionnelle. Désormais instagrameuse, elle laisse apercevoir le meilleur de sa vie. Mais les apparences sont trompeuses et elle est touchée par une triste tragédie. Ces deux femmes vont se retrouver aux abords lac Tahoe, alors qu'un arnaqueur va également entrer dans la danse. Impossible d'en dire plus sur l'intrigue, car le roman paraîtra en avril prochain. Seul le nom de Reed Morano a été annoncé pour la mise en scène, sans qu'on ne puisse dire si elle s'occupera de toute la saison ou si elle sera accompagnée. Habituée du petit écran, elle a notamment tourné des épisodes de la série The Handmaid's Tale. Il est encore trop tôt pour évoquer une date de sortie à Pretty Things.