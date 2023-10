Prime Video ajoute discrètement la série de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin

La série "Alphonse" de Nicolas Bedos avec Jean Dujardin sera disponible dès le 12 octobre sur Prime Video. Sans aucune promotion préalable. Ce qui pose évidemment de nombreuses questions, d'autant plus qu'il s'agit d'un gros projet original pour la plateforme de streaming.

Prime Video décide de sortir "Alphonse" en toute discrétion

Il n'y a eu aucune promotion, pas d'interviews, ni de bandes-annonces, seulement quelques images du tournage postées par Nicolas Bedos sur son compte Instagram. Et pourtant, la série Alphonse, écrite et réalisée par ce dernier, avec un très gros casting, sera mise en ligne dès demain 12 octobre sur Prime Video. C'est avec un communiqué de presse envoyé ce mercredi que la plateforme de streaming a annoncé son arrivée, avec pour seul matériel promotionnel une affiche sommaire mettant en scène Jean Dujardin, Charlotte Gainsbourg, Nicole Garcia et Laura Morante.

Affiche série Alphonse © Prime Video

Ça n'est cependant pas dans les habitudes de Prime Video de ne pas promouvoir en grande pompe ses contenus originaux, à l'image des récentes séries Killer Coaster, Salade Grecque ou encore LOL : Qui Rit, Sort ! qui ont eu droit à une large exposition médiatique en amont de leurs diffusions.

Difficile dès lors de ne pas y voir un rapport avec les récentes accusations à l'encontre de Nicolas Bedos. En effet, ce dernier a été placé en garde à vue en juin dernier, pour l'agression sexuelle présumée d'une jeune femme. Ressorti libre, il sera jugé l'année prochaine pour "agression sexuelle, en état d'ivresse manifeste". En outre, en juillet dernier, une enquête a été ouverte pour viol et agression sexuelle après les plaintes de trois femmes.

Alphonse : Jean Dujardin bien entouré

Après OSS 117 : Alerte rouge en Afrique Noire, Jean Dujardin retrouve Nicolas Bedos pour cette série comique en six épisodes de 50 minutes. Le comédien oscarisé incarne Alphonse, un homme dans la quarantaine confronté à des défis professionnels et personnels. En renouant des liens avec un père qu'il n'avait que vaguement connu, Alphonse découvre un chemin de vie inattendu. Son parcours l'amène à rencontrer une multitude de femmes, toutes plus fascinantes et originales les unes que les autres, l'entraînant dans une aventure à la fois risquée, audacieuse et empreinte de douceur.

À ses côtés, comme on pouvait déjà le remarquer sur l'affiche, on retrouvera Charlotte Gainsbourg, Nicole Garcia, Laura Morante et Pierre Arditi.

Les trois premiers épisodes d'Alphonse seront disponibles ce jeudi 12 octobre, suivis d'un épisode par semaine.