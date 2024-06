Prime Video annonce la sortie de sa série adaptée du jeu vidéo Yakuza

Les fans de la franchise "Yakuza" vont pouvoir découvrir une adaptation des jeux vidéo en série. Celle-ci arrivera dans plusieurs mois sur Prime Video.

Yakuza, l’un des jeux iconiques de Sega

Yakuza est l’un des titres majeurs à avoir été développés par Sega. Dévoilé en 2005, le jeu vidéo prend place dans un district fictif au Japon, nommé Kamurochō. Au centre de l’histoire se trouve Kazuma Kiryū, un ancien yakuza qui retourne dans son ancien quartier après avoir purgé une peine de dix ans de prison suite au meurtre de son oyabun. Il se lance alors à la recherche de Yumi, une de ses amies d’enfance disparue. En chemin, il rencontre une jeune fille qui cherche sa mère et la prend sous sa protection.

Ayant rencontré un joli succès à sa sortie au Japon, Yakuza a lancé une franchise. Après la sortie du premier opus, cinq suites ont vu le jour, ainsi qu’un préquel et cinq spin-offs. Le jeu a aussi eu droit à un court prologue cinématographique, ainsi qu’un long-métrage réalisé par Takashi Miike. Désormais, c’est une adaptation en série qui se prépare.

Une adaptation en live action se prépare

Variety affirme que Prime Video va proposer une série en live action adaptée de Yakuza. Son intrigue se déroulera à deux époques différentes : en 1995 et 2005. D’après le média américain, elle suivra « la vie, les amis d’enfance et les répercussions des décisions d’un guerrier yakuza hors pair qui possède un sens aigu de la justice, du devoir et de l’humanité. »

Sean Crouch, Nakamura Yugo, Yasuhiro Yoshida ainsi que Kana Yamada ont tous participés à l’écriture du scénario de la série Yakuza. La réalisation des épisodes a été confiée à Take Masaharu et Takimoto Kengo. C’est Ryoma Takeuchi qui a hérité du rôle-titre du show.

Une sortie en deux parties dans quelques mois

La sortie de la série Yakuza sera divisée en deux parties sur Prime Video. Ses trois premiers épisodes seront mis en ligne le 25 octobre prochain. Puis, les trois suivant arriveront quelques jours plus tard, le 1er novembre, sur la plateforme. En cas d’une belle réception de la part des abonnés, on peut penser que des suites pourraient voir le jour étant donné l’étendue de la franchise du côté des jeux vidéo.