Prime Video dévoile le trailer de sa série sur les dessous de Loft Story

Découvrez les premières images de "Culte" la nouvelle série de Prime Video sur les coulisses du lancement de l'émission "Loft Story" en France. On peut notamment découvrir Marie Colomb dans la peau de Loana, la grande gagnante de la première saison.

Prime Video dévoile le trailer de sa série sur les coulisses du Loft

Prime Video a dévoilé aujourd'hui les premières images de Culte, sa série inspirée des coulisses de l'émission de télé-réalité culte Loft Story qui sera disponible exclusivement sur la plateforme à partir du 18 octobre 2024.

Le pitch :

Paris, 2001. Les tours du World Trade Center sont encore debout et les Français sont champions du monde… M6 lance sa nouvelle émission Loft Story. Isabelle, Raphaël, Karim et leurs équipes ont moins de quatre mois pour mettre le show à l’antenne. Un pari fou pour ces jeunes producteurs. Ils sont les premiers sur le terrain de la « real TV » et doivent tout inventer. Culte est une série fiction inspirée de faits réels.

Culte est composée de six épisodes de 52 minutes chacun. Le casting est notamment composé de Marie Colomb, qui incarne Loana, mais aussi de Sami Outalbali (vu dans Sex Education), César Domboy, Nicolas Briançon ou encore Anaïde Rozam.

Loft Story : une émission culte qui a changé la télévision française

En 2001, le paysage télévisuel français a été secoué par l'arrivée de Loft Story, une émission de téléréalité qui allait révolutionner le genre et marquer durablement la culture populaire. Diffusée sur M6, cette adaptation française de Big Brother a rapidement suscité des débats passionnés et surtout capté l'attention de millions de téléspectateurs, et a lancé l'ère de la téléréalité qui perdure encore aujourd'hui.

Loft Story repose sur un concept simple mais efficace : enfermer plusieurs candidats dans une maison, ou "loft", coupée du monde extérieur, et les filmer 24 heures sur 24. Les participants, choisis pour leur diversité de personnalité et d'apparence, sont constamment surveillés par des caméras, offrant aux téléspectateurs un accès sans précédent à leur vie quotidienne, leurs interactions et leurs conflits.

Chaque semaine, les candidats sont soumis au vote du public qui décide de leurs éliminations successives jusqu'à la désignation du gagnant final. Les téléspectateurs pouvaient suivre les aventures des "lofteurs" en direct ou via des résumés quotidiens et hebdomadaires.

Loft Story a immédiatement captivé l'audience française, et a atteint des niveaux d'audience impressionnants. La finale de la première saison a attiré plus de 11 millions de téléspectateurs. L'émission a également généré une couverture médiatique massive, avec des débats houleux sur la légitimité et les implications morales de la téléréalité.

Le succès de Loft Story a introduit de nouveaux visages dans le paysage médiatique français, dont certains ont poursuivi des carrières dans les médias et le divertissement. Parmi eux, Loana Petrucciani, gagnante de la première saison, est devenue une figure emblématique de la téléréalité en France.