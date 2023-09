Prime Vidéo prépare une série sur Loft Story : on sait qui incarnera Loana

Le tournage de la série "Trash", consacrée aux coulisses de "Loft Story", vient de débuter. On sait désormais qui incarnera Loana Petrucciani dans le programme prévu sur Prime Video.

Dans les coulisses de Loft Story avec Prime Video

Le début des années 2000 a été un tournant pour la télévision française. En 2001, M6 lançait Loft Story une émission de télé-réalité adaptée de l'émission néerlandaise Big Brother. Pour la première fois, ou presque (TF1 lança quatre mois avant Aventures sur le Net), les spectateurs découvraient en France un programme où des candidats se retrouvaient enfermés pendant plusieurs semaines, et avec la possibilité de les observer toute la journée.

Loft Story ©M6

Onze célibataires ont ainsi été réunis dans un loft équipé de caméras dans toutes les pièces (à l'exception des toilettes). En plus de l'émission d'M6, il était alors possible de les regarder 24h sur 24 sur différents canaux.

Loft Story a été un phénomène aussi fascinant que dérangeant par son concept de voyeurisme, et a été grandement critiqué. Mais à l'époque, c'est surtout la présence de Loana Petrucciani qui aura marqué les esprits, notamment lors de ses ébats dans la piscine avec le candidat Jean-Édouard Lipa qui ont été filmés et diffusés.

Marie Colomb devient Loana pour Trash

Plus de vingt ans plus tard, les émissions de téléréalité de la sorte sont nombreuses et ont bien évoluées. À l'époque, il y avait une certaine naïveté des candidats qui n'avait pas vraiment conscience de l'impact de l'émission, quand aujourd'hui les choses sont bien plus calculées.

Prime Video a néanmoins décidé de revenir sur cette période avec la série Trash, créée par Matthieu Rumani et Nicolas Slomka, et qui s'intéressera aux coulisses de Loft Story. La fiction vient d'entrer en tournage et Le Parisien en donne des détails, à commencer par le casting. Et l'actrice qu'on attend le plus est évidemment celle qui incarnera Loana Petrucciani.

Marie Colomb - La Voie royale ©Pyramide Distribution

D'après Le Parisien, il s'agirait de Marie Colomb. La comédienne avait ébloui dans Les Magnétiques (2021) avant de jouer la fille de Marina Foïs dans As Bestas (2022). Et elle était dernièrement au casting de La Voie royale aux côtés de Suzanne Jouannet.

Anaïde Rozam et Sami Outalbali également au casting

Bien qu'assez peu connue du grand public, cela pourrait changer pour Marie Colomb avec ce rôle dans Trash. La série est réalisée par Louis Farge qui vient justement de diriger Marie Colomb dans Follow, prévue sur 13ème Rue et récompensée du prix de la meilleure série en 52 minutes au Festival de la fiction de La Rochelle.

Aux côtés de l'actrice, on retrouvera Anaïde Rozam (Family Business) dans le rôle d'un personnage inspiré de la productrice de Loft Story, Alexia Laroche-Joubert (qui co-produit Trash). Sont également annoncés au casting César Domboy (Sous empreise) et Sami Outalbali (BRI).

Le tournage de Trash devrait durer deux mois. On ne sait pas encore quand la série sera diffusée par Prime Video. Mais elle se composera de six épisodes de 52 minutes.