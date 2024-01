Prime Video : cette immense série fait son retour et ça s'annonce grandiose

Prime Video vient d'annoncer le retour imminent d'une des plus grandes séries de ces dernières années : True Detective. Cette saison 4 promet d'être grandiose si l'on en croit les premiers retours dithyrambiques.

Prime Video : l'arrivée de True Detective saison 4 est imminente

On ne présente plus True Detective. Créée et écrite par Nic Pizzolatto, la série, diffusée sur HBO depuis 2014, a reçu de nombreux éloges pour sa narration, son style cinématographique et ses performances d'acteurs. De genre anthologique, chaque saison fonctionne comme une mini-série autonome, avec des personnages et des intrigues distincts, tout en maintenant un thème commun d'enquête criminelle dans un contexte souvent sombre et philosophique.

La première saison diffusée en 2014, qualifiée comme la meilleure, se déroulait en Louisiane et suivait les détectives Rust Cohle (Matthew McConaughey) et Martin Hart (Woody Harrelson) sur une période de 17 ans, alors qu'ils enquêtaient sur un meurtre rituel macabre. En plus d'une intrigue captivante, cette saison explorait en profondeur les psychologies complexes de ses personnages principaux. La réalisation de Cary Joji Fukunaga, notamment dans un plan-séquence de six minutes dans l'épisode 4, avait été largement saluée.

True Detective a ensuite poursuivi avec une deuxième saison diffusée en 2015, avec un nouveau casting comprenant Colin Farrell, Rachel McAdams et Vince Vaughn, se déroulant en Californie et se concentrant sur la corruption politique et les crimes. Bien que cette saison ait tenté de recréer la magie de la première, elle a reçu des critiques mitigées.

En 2019, la série est revenue à son format original, avec un duo de détectives (incarné par Mahershala Ali et Stephen Dorff) . Située dans les Ozarks sur trois périodes de temps différentes, elle suivait l'enquête sur la disparition de deux enfants. Cette saison a été mieux reçue, avec des éloges particuliers pour la performance des acteurs et le retour à une narration plus cohérente.

Quatre ans plus tard, True Detective s'apprête enfin à faire son grand retour. En France, la série sera disponible sur le Pass Warner, via Prime Video, dès le 15 janvier.

Des excellents premiers retours

Pour cette saison 4, True Detective revient à son format d'origine, à savoir un duo de détectives. Cette fois, elles sont interprétées par Jodie Foster et Kali Reis. Intitulée Night Country, elle se déroule en Alaska. Huit hommes en charge de la station de recherche arctique de Tsalal disparaissent mystérieusement. Pour résoudre cette affaire, les détectives Liz Danvers et Evangeline Navarro vont devoir surmonter leurs propres démons et sonder les glaces éternelles à la recherche des secrets les plus profondément enfouis.

La série, composée de six épisodes, a reçu d'excellentes premières critiques, ce qui augure une nouvelle saison à la hauteur de la première. Ainsi, la note globale est pour l'instant de 100% de critiques positives sur l'agrégateur Rotten Tomatoes. On peut ainsi lire :

La meilleure depuis la première saison triomphante, True Detective: Night Country est un mystère à l'atmosphère dense et sinistre Les fans de longue date ne seront pas déçus, car la série reste fidèle à ce qui fait l'essence de True Detective. La véritable réussite de la saison 4 réside dans sa capacité à évoluer au-delà de ses origines pour créer une série policière subtilement subversive, tendue et rafraîchissante Night Country s'inscrit dans la continuité de ses prédécesseurs. Se déroulant pendant la nuit sans fin de l'hiver arctique, elle est sombre à tous égards, aussi bien littéralement que métaphoriquement, et traite d'un crime aussi choquant que ceux imaginés dans les saisons précédentes Cette saison redonne foi en True Detective Le résultat final est une saison de six épisodes, efficace et percutante, qui conserve la plupart des éléments qui étaient excellents sous la direction de Pizzolatto

On a hâte de retrouver True Detective !