Prince of Tennis : un nouvel anime est en préparation

Qui se souvient de "Prince of Tennis" ? Cet anime sportif connu pour dépasser les lois de la gravité à la manière de "Olive et Tom" est devenu très vite un classique des séries animées nipponnes. Le succès de cette série en a notamment fait naître une nouvelle intitulée : "Prince of Tennis: Hyoutei vs Rikkai". Ça promet !

Prince of Tennis, un anime incontournable

A l'origine, Prince of Tennis est un manga publié dans le Weekly Shonen Jump entre 1999 et 2008. Il a été adapté par la suite en anime, en plusieurs OVA, un film live, un drama chinois et une comédie musicale. Diffusé entre 2001 et 2005, Prince of Tennis compte 178 épisodes. Le héros est Ryōma Echizen, un Japonais qui a vécu de nombreuses années aux États-Unis. Son père est devenu un grand champion de tennis. L'histoire commence alors que Ryōma arrive au Japon au collège Seishun Gakuen qui possède une équipe de tennis.

C'est cette adaptation télévisée qui a confirmé le succès de la franchise. En effet, sa suite intitulée New Prince of Tennis, est sortie dans le Jump Square en 2009. Elle fut d'ailleurs à l’origine d’un anime diffusé en 2012 ainsi qu'une série d'OAV The Prince of Teniss II OVA vs. Genius 10 . Par la suite, trois OAV nommés Tennis no Ôjisama BEST GAMES !! sont sortis en 2018 dans les salles japonaises. Ces derniers retraçaient les meilleurs matchs de la franchise.

Quelle date de sortie ?

Ce nouvel anime nous plongera donc de nouveau dans l'univers de l'oeuvre en proposant un affrontement entre les écoles Hyôtei et Rikkai. Pour l'anecdote, c'est la première fois que dans l'anime, ces deux établissements entreront en lice. Verra-t-on le retour du héros Ryōma Echizen dans cet anime ? Wait & see. Toutefois, à l'heure actuelle, on ne sait pas encore exactement quel format exact prendra cette nouvelle série. Dans tous les cas, deux OAV sont prévus et verront le jour à partir du printemps 2021.

Si le mangaka de l'oeuvre originale Takeshi Konomi a déclaré superviser lui-même l'anime en proposant une histoire originale, C'est Keiichiro Kawaguchi qui en assurera la réalisation. Mitsutaka Hirota ( Nanbaka ) signera le script, et Akiharu Ishii ( Ultramarine Magmell ) fournira le design des personnages. A noter pour finir qu'un nouveau long-métrage issu de la franchise sortira également en 2021. Intitulé Ryôma! Shinsei Gekijôban Tennis no Ôji-sama, il était initialement prévu au printemps de cette année mais il a vu sa sortie repoussée suite à la crise sanitaire. Le film proposera une histoire originale se déroulant dans les trois mois qui séparent la fin de Prince of Tennis et le début de New Prince of Tennis.

Dans tous les cas, la franchise est prête à de nouveau faire parler d'elle durant les prochains mois. Les fans seront contents...