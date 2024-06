Cette série animée a fait pleurer des millions de spectateurs et elle quitte Netflix dans quelques jours

Plus que quelques jours pour (re)voir la série animée "Princesse Sarah" qui a marqué au fer rouge toute une génération de spectateurs dans les années 1980. Elle quittera Netflix France le 14 juin.

Princesse Sarah quitte bientôt Netflix

Diffusée en France à partir de 1987 sur La Cinq dans l'émission Youpi ! L'école est finie, la série d'animation japonaise Princesse Sarah adaptée du roman éponyme de Frances Hodgson Burnett est disponible sur Netflix France depuis 2021. Mais elle quittera la plateforme le 14 juin prochain.

Diffusée d'abord au Japon en 1985, Princesse Sarah fait partie des dessins animés cultes de la télévision des années 80, et a marqué au fer rouge toute une génération de spectateurs en raison de son intrigue particulièrement triste et cruelle. Entre cette série, Rémi sans famille et Les Malheurs de Sophie, on peut dire que les larmes ont coulé à flots.

La série, composée de 46 épisodes, raconte l'histoire de Sarah Crewe, une jeune fille riche et bienveillante envoyée dans un prestigieux pensionnat londonien par son père en 1885. Cependant, le monde de Sarah bascule lorsque son père meurt subitement, la laissant sans ressources. La directrice du pensionnat, Mlle Mangin, se montre alors impitoyable et rétrograde Sarah au rang de servante pour régler les frais de scolarité impayés. Malgré les dures épreuves qu'elle traverse, Sarah tente de faire bonne figure et de rester digne et bienveillante vis-à-vis de ses camarades, et fait preuve d'une immense résilience face à la dureté de l'existence. Une belle leçon de vie pour les jeunes spectateurs de l'époque.

La chanson du générique, lui aussi culte pour toute une génération, est à (re)écouter ci-dessous :

Des souvenirs marquants

Par ses thèmes profonds abordés, Princesse Sarah a marqué de nombreux spectateurs. Parmi certains avis laissés par des internautes, on peut ainsi lire :

Un dessin animé un vrai pas comme ceux de nos jours, princesse Sarah est triste, poignant avec une morale et une histoire, une vraie ! Pas comme pokémon, Dora et compagnie !

Même quand cette série passe encore à la télé, je pleure encore ! C'est une série extrêmement triste et si vous avez déjà lu le livre, vous saurez de quoi je parle. Si vous n'avez jamais vu la série, je vous exhorte à la regarder de suite !

Je courais après l'école pour ne pas manquer à 17h20 ce magnifique dessin animé

Elle est certes très triste mais aussi très belle dans sa façon de traiter l'enfance, sur sa façon de nous apprendre à relativiser, et fait partie de ses merveilleuses œuvres qui nous donnent envie de nous satisfaire de peu.