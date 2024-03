Le Problème à 3 Corps : quelque chose d'énorme se prépare pour la saison 2

David Benioff, l'un des créateurs de la série Netflix "Le Problème à 3 Corps" s'est laissé aller à quelques confidences sur la saison 2. Et à le croire, la suite du show Netflix s'annonce épique. ATTENTION ! Cet article contient des SPOILERS sur la fin de la saison 1.

Le Problème à 3 Corps intrigue sur Netflix

Disponible depuis le 21 mars partout dans le monde, la saison 1 de la série Le Problème à 3 Corps adapté des romans SF de Liu Cixin, s'est directement hissée à la première place des séries les plus visionnés sur Netflix. Il faut dire que le show a de quoi intriguer : les créateurs de Game of Thrones à la barre et un best-seller de science-fiction à l'origine de l'histoire.

La série en huit épisodes explore les conséquences de la première rencontre de l'humanité avec une civilisation extraterrestre avancée. L'histoire commence avec un projet scientifique chinois secret pendant la Révolution culturelle, qui établit le premier contact avec la civilisation Trisolarienne (dont le peuple est appelé San-ti). Ce contact déclenche une série d'événements menaçant l'existence même de l'humanité, tout en posant des questions complexes sur la science, la technologie, et les choix moraux face à une menace cosmique.

Les épisodes se déroulent à plusieurs époques, ainsi que dans différentes réalités, ce qui n'a pas manqué de désarçonner une partie du public, qui a critiqué la trop grande complexité de l'intrigue.

Une saison 2 déjà prévue ?

La saison 1 de la série Le Problème à 3 Corps se termine sur l'échec de la première mission visant à intercepter les vaisseaux des San-ti, qui se trouvent approximativement à 400 ans de la Terre, malgré les efforts de l'astrophysicienne Jin Cheng (Jess Hong). Tout est donc à refaire pour les scientifiques, qui ne comptent pas baisser les bras face à la menace que représente l'arrivée des extraterrestres.

Cette fin indique donc clairement qu'une saison 2 est attendue prochainement sur Netflix. Mais le coût élevé de la première saison (environ 200 millions de dollars) pourrait mettre en péril une deuxième salve d'épisodes si les chiffres du lancement de la série ne sont pas satisfaisants.

Quoi qu'il en soit, les créateurs du show ont déjà commencé à réfléchir à cette potentielle saison 2. Et ils ont déjà en tête quelque chose d'énorme, comme l'a récemment confié David Benioff à The Hollywood Reporter en précisant que la saison 2 serait "encore meilleure que la première", en particulier à cause d'une scène qu'il compare à celle des Noces Pourpres de Game of Thrones :

À notre premier Comic-Con pour Game of Thrones, quelqu'un avait demandé si nous allions avoir une seconde saison. Je me souviens avoir dit qu'il y avait une scène qui se produirait dans la saison trois — je ne voulais même pas la nommer, mais il s'agissait des Noces pourpres. Et il y a une scène dans la seconde saison du Problème à 3 Corps que je ressens comme ça. Les choses échappent à tout contrôle. Si nous avons l'occasion de la faire... nous serions aux anges.

David Benioff a également souligné que la trilogie de Liu Cixin devenait de plus en plus ambitieuse à mesure que l'intrigue avançant, et qu'un énorme pas serait franchi à partir de la saison 2, qui suivra ce qu'il se déroule dans le deuxième roman.