Prodigal Son (TF1) : qu'attendre de la saison 2 ?

La première saison de "Prodigal Son" s'est terminée ce mercredi sur TF1 sur un twist très surprenant. Alors qu'une saison 2 a déjà été commandée par la Fox, que peut-on attendre de la suite ? ATTENTION ! CET ARTICLE CONTIENT DES SPOILERS SUR LA SAISON 1.

Prodigal Son, la série phare de TF1

Prodigal Son était de retour le 1er juillet sur TF1 pour terminer sa première saison en beauté. Une première saison qui avait dû être coupée en pleine diffusion pendant le confinement. Pour vous rafraîchir la mémoire, Prodigal Son est une série policière qui suit les enquêtes de Malcolm Bright. Celui-ci est un ancien profiler du FBI qui se retrouve consultant pour la police de New York. Malcolm est aussi le fils d’un célèbre tueur en série, Dr Martin Whitly, qu’on surnomme “Le Chirurgien”. Forcé de rentrer en contact avec son père emprisonné pour résoudre des enquêtes, il va devoir faire face à ses démons intérieurs.

Au casting, Tom Payne et Michael Sheen forment ce duo père-fils pas comme les autres. Bellamy Young, Lou Diamond Phillips, Halston Sage (entre autres) complètent le casting de Prodigal Son.

Ainsley au cœur de la saison 2 de Prodigal Son (Attention Spoiler)

Le dernier épisode de la première saison s’est fini sur un twist qui laissait forcément une place à une suite. Alors que l’on croyait que Malcolm allait tuer Nicholas Endicott (Dermot Mulroney) afin de protéger sa famille, c’est en réalité Ainsley, la petite sœur de Malcolm qui l’a tué en lui tranchant la gorge et en le poignardant. Une fin assez inattendue (peut-être pas pour les plus perspicaces). Ce développement de l’intrigue change tout et ouvre un nouveau champ de possibilités pour la saison 2 qui s’intéressera à l’histoire du personnage d’Ainsley plus en profondeur.

Malcolm Bright (Tom Payne) et sa petite sœur Ainsley (Halston Sage)

Les créateurs de Prodigal Son, Chris Fedak et Sam Sklaver, se sont confiés à TVLine quant aux possibilités de storylines pour la saison 2. Tout d'abord, le twist concernant Ainsley et ses possibles penchants psychopathes, était prévu depuis longtemps. La série se concentre sur Malcolm mais Ainsley a bien sûr aussi souffert des actes de son père :

La saison a été construite de manière à nous emmener petit à petit vers ce twist. Nous avons toujours su que nous avions envie de jouer là-dessus. Explorer la psychologie d’Ainsley en opposition à celle de Bright. Ce sera un élément important, et très excitant de la prochaine saison.

Les deux showrunners ont affirmé que le meurtre commis par Ainsley sera donc un élément central dans la prochaine saison.

C’est une réaction complexe à une situation très stressante, et les ramifications de tout cela seront évidemment explorées la saison prochaine. Du côté d’Ainsley, bien évidemment, mais aussi du point de vue de son frère, qui a dû composer avec son père toutes ces années et doit maintenant essayer de comprendre sa sœur, et essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Cette complexité est clairement notre intention.

D'ailleurs Tom Payne avait teasé l'arrivée d'une deuxième saison sur son compte Instagram il y a quelques semaines. Dans le teaser on comprend bien qu'Ainsley sera au centre de la saison.

Prodigal Son : la psychologie des personnages mise en avant

L'intention des showrunners sera donc de creuser encore plus dans la psychologie des personnages et d'avoir des répercussions et des conséquences à leurs actes.

Sans vouloir trop en dire, les créateurs de Prodigal Son ont également laissé entendre que les prochains épisodes devraient s’intéresser à d’autres parties du passé de Martin, et notamment à son procès. Ils ont aussi exprimé leur envie d'explorer le passé de Malcolm.

Qu’est-ce que cela faisait d’être un gamin pendant que son père était jugé pour meurtres ? C’était le procès le plus important des années 90 et c’est quelque chose que nous avons envie de raconter. Il y a encore de nombreuses révélations qui nous attendent.

Malcolm face à son père, le Dr Martin Whitly aka Le Chirurgien (Michael Sheen)

Des révélations qui devront faire office de teasing avant le début de la saison 2. En raison du coronavirus, le tournage de la saison 2 de Prodigal Son (et de bien d'autres séries) n’a toujours pas débuté. On sait tout de même que la série devrait revenir sur la Fox en 2021.