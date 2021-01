Punky Brewster : une nouvelle image et une date pour la suite de la série culte des 80's

"Punky Brewster" sera bientôt de retour à la télévision ! Devenue mère de 3 enfants, elle reviendra pour son revival le 25 février !

Punky Brewster : le vieil homme et la fille

Punky Brewster est une série américaine créée par David Duclon en 1984. Elle dura 4 saisons pour un total de 88 épisodes et marqua les esprits par son ton unique, mélangeant mélancolie, optimisme et espièglerie.

L'histoire commence de manière assez triste. Punky Brewster (Soleil Moon Frye), petite fille de 7 ans, est abandonnée par sa mère dans un supermarché de Chicago. Déjà rejetée par son père, elle se retrouve à la rue avec comme seul compagnon son chien Bandit. Pour ne pas dormir dehors, elle se faufile dans l'appartement vide d'un immeuble insalubre pour y passer la nuit. Elle y est découverte par Henry Warnimont (George Gaynes), un vieil homme grincheux et propriétaire du lieu habitant lui aussi dans l'immeuble. L'orpheline lui raconte sa triste histoire et Henry décide de faire ce qu'il faut pour devenir son tuteur légal et en avoir sa garde. Punky se lie d'amitié avec Cherie (Cherie Johnson), une autre jeune fille de son âge qui vit dans l'appartement au-dessus du sien avec sa grand-mère Betty (Susie Garrett). Elle se rapproche également d'Allen (Casey Ellison) et Margaux (Ami Foster), d'autres enfants rencontrés à l'école.

Punky Brewster ©NBC

Punky Brewster est une série basée sur le principe de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. La jeune fille fait voler en éclat la vie morne et bien rangée d'Henry. Punky est une tornade, pleine d'énergie et de joie de vivre malgré son triste passé. Elle est toujours prête à la fantaisie, ne portant par exemple jamais les mêmes chaussures aux deux pieds. Son rêve ? Devenir astronaute. Parfait pour un personnage qui à la tête souvent dans la lune et des petits soleils pour tenir ses couettes.

Et Punky reviendra bientôt pour des aventures dont on a un nouvel aperçu.

Pareillement dépareillée

Peacock, le service de streaming de NBC, fait très fort dans la tendance revivals. Il y a quelques semaines, on pouvait déjà y découvrir celui de Sauvés par le gong, sitcom culte des années 90. Son antenne accueillera bientôt un autre retour, celui donc de Punky Brewster. Ce sera en effet le 25 février avec une nouvelle saison de 10 épisodes. Une photo du casting sur laquelle flotte un voile de nostalgie a été dévoilée pour l'occasion.

On y redécouvre Soleil Moon Frye, 44 ans, pimpante Punky toute salopette dehors mais sans les couettes, presque 40 ans après le début du show. Et aux pieds de Punky ? Deux baskets de couleurs différentes. Le temps passe et la fantaisie ne semble donc pas se dissiper dans sa vie. Nous avons également la belle surprise de retrouver Cherie Johnson toujours à ses côtés dans la rôle de Cherie. En plus des enfants, un nouvel acteur rejoint le casting : Freddie Prinze Jr. qui incarnera l'ex-mari de Punky. Par contre, pas de trace de Bandit, alors qu'on avait pu le voir dans la première bande-annonce diffusée il y a plus de 8 mois.

Punky est maintenant une mère célibataire qui élève ses trois enfants. Elle va rencontrer la jeune Izzy (Quinn Copeland), une petite fille qui cherche une famille d'accueil et qui lui rappelle elle-même à son âge. Cette nouvelle série Punky Brewster est écrite par Steve et Jim Armogida (Rock Academy). Pour l'instant, aucune diffusion n'est prévue en France.