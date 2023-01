Queen Charlotte : le préquel de "La Chronique des Bridgerton" continue de se dévoiler

Alors que la saison 3 de "La Chronique des Bridgerton" se fait attendre, la série dérivée baptisée "Queen Charlotte" se dévoile à travers un portrait inédit.

Queen Charlotte : la jeunesse d'une reine

La Chronique des Bridgerton a rencontré un succès phénoménal. Depuis sa sortie sur Netflix il y a maintenant plus de deux ans, la série produite par Shonda Rhimes n'en finit plus de faire parler. Des millions de spectateurs découvrent la famille Bridgerton et se prennent rapidement d'affection pour les protagonistes de la série en costumes. Si les membres du foyer sont à la fois nombreux et complexes, ils ne sont pas les seuls à avoir conquis le cœur du public !

Les fans sont aussi particulièrement attachés à nombre de personnages secondaires, à commencer par l'impressionnante - mais touchante - reine Charlotte, notamment appréciée pour son caractère bien trempé. Aussitôt dit, aussitôt fait ! Alors que des rumeurs de jeu vidéo vont bon train, la plateforme au logo rouge commande Queen Charlotte, un préquel de La Chronique des Bridgerton.

La reine Charlotte (Golda Rosheuvel) - La Chronique des Bridgerton ©Netflix

La série à venir suivra donc la jeunesse de Charlotte, alors que cette dernière arrive dans la capitale anglaise. Promise à George, le futur roi du pays - et ce indépendamment de sa volonté -, la jeune fille débarque à Londres avec une réserve non dissimulée. Bien entendu, la famille royale n'est pas réellement ce qu'elle imaginait. À peine installée, elle doit faire des pieds et des mains pour trouver sa place. Mais malgré les premières difficultés rencontrées, Charlotte va vite s'inscrire comme une souveraine à la fois célébrée et redoutée.

Un portrait d'importance dévoilé

Très attendu par les afficionados de l'univers, un nouveau visage du show d'époque vient d'être dévoilé - et pas des moindres. Il s'agit en effet de celui d'Agatha Danbury, connue jusqu'alors sous les traits de la comédienne Adjoa Andoh (The Witcher). Ci-dessous, vous pouvez donc découvrir à quoi ressemblera le personnage dans le préquel sur la souveraine !

C'est la jeune Arsema Thomas, aperçue dans la série One Touch et plus récemment à l'affiche de Sauvée par amour, qui joue la version jeune de la Lady à la répartie aiguisée. Dans la description mise en ligne par Netflix, on dépeint Agatha comme une amie très proche de Charlotte. Sa connaissance poussée de la cour mais également des difficultés du mariage devraient aider cette dernière à faire entendre sa voix.

Du beau monde en perspective

On sait d'ores et déjà que la jeune India Ria Amarteifio interprètera Charlotte dans les huit épisodes de la saison 1 du spin-off. La jeune femme a déjà tourné dans nombre de programmes, de The Singing Club au polar Tunnel en passant par Les Chroniques d'Evermoor. Pour autant, Golda Rosheuvel, la comédienne découverte dans le rôle au cours de La Chronique des Bridgerton, sera elle aussi de la partie. Reste à voir comment les scénaristes se débrouilleront pour entremêler leurs deux performances.

La reine Charlotte (India Amarteifio) - Queen Charlotte : A Bridgerton's Story ©Netflix

Au cours de Queen Charlotte, vous pourrez également retrouver d'autres personnages apparus dans La Chronique des Bridgerton. En tête de file, une certaine Violet (Ruth Gemmell), qui n'est autre que la matriarche de la famille ! En revanche, au vu de la chronologie, vous ne risquez pas de voir apparaître sa tumultueuse progéniture...