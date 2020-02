Queen Sono : C’est quoi cette nouvelle série Netflix ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La plateforme s’apprête à dévoiler à sa première série africaine. Dès le 28 février, ses millions d’abonnés pourront suivre les palpitantes aventures de Queen Sono, une femme aussi redoutable que complexe. Focus.

Netflix est sur tous les fronts. Développer des séries originales et addictives, telle est sa mission. Pour Queen Sono, la société a posé ses valises en Afrique du Sud. Côté décors, le show a été tourné dans son pays d’origine, mais aussi au Nigeria, au Kenya ainsi qu’à Zanzibar ! Un show aventureux et sous haute tension, donc.

On suit l’histoire de la talentueuse Sono, agent secret des plus performantes dont la mère a été tuée il y a plusieurs années. Violente, insoumise, Queen donne tout ce qu’elle a pour garantir la sécurité du peuple. Mais lors d’une mission périlleuse, elle découvre des détails surprenants concernant le trépas de sa mère et décide de se lancer à la recherche de la vérité…

Une star authentique

Pour camper la redoutable héroïne, on a fait appel à Pearl Thusi. Vous aurez pu croiser la comédienne au détour de la saison 2 de Quantico ou encore dans le film Catching Feelings. Dans ce film réalisé par Kagiso Lediga, qui se trouve également être derrière la caméra pour Queen Sono, Thusi tenait déjà le rôle principal. Le long-métrage était d’ailleurs diffusé sur Netflix (encore eux). Catching Feelings raconte comment les vies d’un universitaire et de sa femme sont bouleversées par l’arrivée d’un célèbre auteur dans leur quartier de Johannesburg.

Actrice, mannequin, animatrice à la radio… Thusi est aussi une porte-parole des femmes victimes de violences, notamment conjugales. Elle n’a pas hésité à témoigner des tourments que sa propre mère a subi des mains de son père.

L’actrice est donc une personnalité respectée et appréciée. En Afrique du Sud, on la surnomme Mamma Panther et African Khaleesi. Ce dernier qualificatif lui a été attribué en raison de ses talents pour les films d’action, notamment Scorpion King. Dans la bande-annonce de Queen Sono, l’actrice est sur tous les fronts et présente une palette de jeu très intéressante, oscillant tout du long entre action et émotion.

Alors, suivrez-vous les aventures trépidantes de Sono à compter du 28 février sur Netflix ?