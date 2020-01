Queen Sono : Netflix présente sa première série sud-africaine

Vous avez aimé ? Partagez :

Netflix ne cesse de vouloir étendre son champ d’action en essayant de proposer des programmes originaux qui viennent de différents pays. Une nouvelle nationalité est à accrocher à leur palmarès avec « Queen Sono », qui sera la première série sud-africaine de la plateforme. Découvrez la première bande-annonce.

Le nerf de la guerre dans l’affrontement entre toutes les plateformes de SVOD, c’est le contenu original. Les anciens titres sont toujours un plus dans un catalogue, si le public veut se (re)plonger dedans, mais quand on accepte de payer, c’est pour avoir de la nouveauté. Encore plus dans cette époque où tout va très vite et où les propositions affluent en grand nombre. Déjà très installé dans le milieu, Netflix vise une diversité régionale pour toucher des abonnés partout. Leurs productions américaines se portent très bien mais des créateurs du monde entier ont la chance de pouvoir inventer des histoires. La France, bien sûr, commence à s’installer. La Grande-Bretagne aussi, avec l’Espagne. Ainsi que d’autres nations moins attendues. Par exemple, on peut citer Jinn, la première série Netflix en langue arabe, ou l’indienne Ghoul. C’est désormais au tour de Queen Sono, la première proposition sud-africaine de la plateforme, de se présenter, avec une première bande-annonce.

Queen Sono n’est pas là pour rigoler !

Comme son titre le laisse entendre, la série va suivre Queen Sono (incarnée par Pearl Thusi), une héroïne qui n’est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Après l’assassinat de sa mère, elle s’est lancée dans une carrière d’agent secret. Une fonction qu’elle remplit brillamment, se servant de ses talents pour remplir ses missions avec, en fond, un désir de protéger le peuple africain. Mais lorsqu’elle va découvrir des détails troublants sur les circonstances de la mort de sa mère, sa nouvelle mission va la mener vers une quête de vérité personnelle.

La bande-annonce ne manque pas de nous montrer à quelle point cette héroïne est effectivement forte. L’action sera l’un des composants du shows, qui s’appuie sur des codes (ceux du thriller d’espionnage) pour les incorporer dans la culture africaine. C’est l’utilisation de ce folklore qui va particulièrement nous intéresser car, pour le reste, Queen Sono a l’air de remplir le cahier des charges inhérent à son genre sans le réinventer.

Nous sommes curieux de voir si Queen Sono va nous surprendre et si nous sommes en train d’assister à l’éclosion d’une nouvelle création forte sur la plateforme. La diffusion est prévue le 28 février prochain.