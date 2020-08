Quelles ont été les séries les plus piratées pendant le confinement ?

La crise sanitaire a été l'occasion pour beaucoup de s'adonner à des tâches qu'ils avaient délaissées. Pour un bon nombre, c'était l'opportunité de (re)regarder leurs séries préférées. Cinéséries vous dévoile la liste des séries les plus piratées pendant le confinement à travers le monde.

Le confinement : une période propice aux séries

Le confinement a eu son lot de désavantages pour beaucoup de personnes. Le secteur de l’audiovisuel par exemple a été énormément impacté, que ce soit dans les tournages ou les salles de cinéma. Cependant s’il y a bien une chose que les fans de télé ont pu faire, c’est rattraper leurs séries préférées. Avec toutes les séries à notre disposition, il faut trouver le temps de s’organiser pour enfin commencer la nouvelle série qui fait le buzz sur Twitter.

Avec Netflix, Disney+, ou encore OCS (pour en nommer quelques uns), l’offre des séries n’a jamais été aussi dense. Pourtant, des gens n’ont pas l’opportunité (ou l’envie) de s’abonner à une plateforme de streaming pour regarder leurs séries préférées. C’est pourquoi une large portion de ces mêmes personnes prend la voie qui n’est pas la plus recommandable en piratant des séries sur internet. Un phénomène qui existe depuis des années et qui a été exacerbé ces derniers temps.

Les 10 séries les plus piratées

Selon le site Observer, les séries piratées sont un bon indicateur de ce qui plaît le plus au public. Mais qu’est-ce qui plaît le plus au public ? C’est la plateforme Parrot Analytics qui offre ces chiffres. Parrot Analytics est une entreprise d’analyse de données. En passant au crible les réseaux sociaux ou les sites de streaming illégaux, l’entreprise a pu déterminer les 10 séries les plus téléchargées dans le monde au cours des 60 derniers jours :

Sans grande surprise, c’est Game of Thrones qui arrive en première position. La dernière saison de la série de HBO avait fait beaucoup parler d’elle sur les réseaux sociaux l’année dernière. Le confinement a sûrement été propice aux rediffusions ou à la découverte de la série pour beaucoup. Une autre série qui figure sans surprise dans la liste est The Mandalorian. La série de Disney+ a fait un carton à sa sortie, notamment grâce au personnage baptisé "Baby Yoda" sur les réseaux sociaux. Au final, les séries de la chaîne CW ont aussi beaucoup de succès avec Flash et Les 100. Deux séries qui ont une large fanbase aux Etats-Unis mais aussi à travers le monde.