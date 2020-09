Quelqu'un doit mourir : nouveau trailer pour la série Netflix avec Ester Expósito

Netflix a dévoilé le nouveau trailer plein de suspense de la série "Quelqu'un doit mourir". On y retrouvera l'actrice Ester Expósito, star d'"Elite". La mini-série en 3 épisodes sera disponible le 16 octobre.

Quelqu'un doit mourir : c'est quoi cette série ?

Quelqu'un doit mourir est une mini-série espagnole créée par Manolo Caro. L'histoire se déroule au sein d'une famille bourgeoise de l'Espagne des années 50. Un jeune homme revient au pays alors qu'il vivait jusque-là au Mexique. Ses parents veulent lui faire rencontrer une femme et ont bien l'intention qu'il l'épouse. Pourtant, l'homme revient, mais il n'est pas seul. A ses côtés, un compagnon ténébreux du nom de Lazarus, un danseur de ballet qui sème le trouble. Dans une société conservatrice où l'on peut vite perdre son statut, les parents du futur marié craignent pour le prestige de leur famille. Le bonheur de leur fils devra passer après, quoi qu'il lui en coûte. Les traditions doivent être respectées. Elles le seront peut être après quelques coups de fusils et morts inexpliqués, mais elles le seront.

Ester Expósito de retour

Le casting est composée de Cecilia Suárez, Carmen Maura, Isaac Hernández, Ester Expósito, Ernesto Alterio, Pilar Castro, Carlos Cuevas, Mariola Fuentes et Alejandro Speitzer. Ester Expósito signe donc ici son retour dans une série sur le service de streaming qui a fait d'elle une star internationale. La jeune espagnole était il y a encore quelques mois la vedette d'Elite. Elle y a interprété pendant trois saisons le rôle de Carla Roson. Il s'agissait d'une élève de Las Encinas issue d'une famille riche. Sa mère était une marquise et responsable du vignoble réputé Marquesado de Caleruega. Quant à son père, il s'agissait d'un puissant homme d'affaire, responsable des comptes du vignoble et comptable de l'entreprise Nunier C.A.



Quitter un rôle aussi emblématique n'a pas été chose facile pour l'actrice qui a pourtant tout de suite rebondi dans une nouvelle série Netflix. Il est fort à parier que la chaîne aura de nombreux projets à lui proposer dans le futur. Suivie par plus de 25 millions de personnes sur Instagram, elle est une valeur sûre des actrices populaires de demain.

Quelqu'un doit mourir sera disponible en streaming sur Netflix dès le 16 octobre.