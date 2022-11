Quentin Tarantino : le réalisateur a un projet de série pour 2023

Voilà une nouvelle qui devrait ravir les fans de Quentin Tarantino : le cinéaste américain vient en effet de s'épancher sur un projet de série télévisée. On vous dit tout ci-dessous !

Quentin Tarantino : dix films et puis s'en va ?

Le célèbre cinéaste américain, cinéphile reconnu au style graphique assumé, n'a jamais caché son plan de carrière. Si certains réalisateurs réussissent l'exploit de sortir un long-métrage chaque année - à l'image du prolifique Clint Eastwood, quatre-vingt-douze ans -, Tarantino, lui, se fixe des limites.

Ainsi, il a à plusieurs reprises fait part de son envie de tourner uniquement dix films avant de se diriger vers d'autres médiums. L'an passé, il campait sur ses positions au micro de Bill Maher sur la chaîne HBO. Face à l'incompréhension de son hôte, qui n'admettait pas son désir de ranger sa caméra alors qu'il était selon lui "au sommet de son art", Quentin Tarantino a explicité son choix :

Je connais l'histoire du cinéma et que, de ce stade jusqu'à la fin, les réalisateurs ne s’améliorent pas.

Le réalisateur américain semble n'avoir aucune envie de "ternir" sa filmographie en faisant le film de trop. Once Upon a Time... in Hollywood, son dernier long-métrage sorti dans les salles obscures, n'est autre que son neuvième film.

Once Upon A Time... in Hollywood © Sony Pictures

Mais alors, quid du dernier ? D'une suite tant attendue de Kill Bill à une œuvre se déroulant dans l'espace, les rumeurs vont bon train. Mais attention, sa volonté de s'éloigner du septième art ne signifie pas pour autant que vous n'entendrez plus parler de celui qui travaillait dans un vidéo-club. Bien au contraire, Tarantino vient de révéler un tout nouveau projet !

Rendez-vous sur petit écran

Selon nos confrères de Variety, c'est lors d'une interview pour la sortie de son nouveau livre, Cinema Speculation, que le cinéaste a lâché cette bombe. Pour les amateurs de lecture, sachez que cet ouvrage théorique est également disponible en France : au fil des pages, vous pourrez plonger dans l'histoire du cinéma, tout en découvrant des critiques et théories de Tarantino !

Mais revenons-en à son projet télévisé. Au micro d'Elvis Mitchell, le cinéaste confirme son retour à la télévision. Ainsi, il s'apprête à tourner une série en huit épisodes courant 2023. Evidemment, il ne s'est pas étendu sur le genre ni l'intrigue du projet. On gage que depuis la débâcle du scénario "volé" de The Hateful Eight, le réalisateur préfère rester le plus discret possible quant au contenu de ses œuvres à venir. Il faudra donc s'armer de patience, mais la perspective n'en demeure pas moins réjouissante !

Ces dernières années, de plus en plus de grands cinéastes - Jane Campion ou David Fincher pour ne citer qu'eux -, se tournent vers le petit écran. Tarantino devrait donc rejoindre le club sans tarder. Les plus fins connaisseurs de l'artiste ne doivent pas l'ignorer, mais il ne s'agira pas d'un coup d'essai. Ainsi, le réalisateur de Kill Bill a déjà œuvré, il y a plus de quinze ans, sur un programme connu dans le monde entier. Il a en effet filmé deux épisodes - et pas des moindres - de la série Les Experts. Pour l'anecdote, ces derniers s'articulaient autour de l'inquiétant Tueur aux Maquettes. Une collaboration couronnée de succès, tant du du côté de la critique que du public !

Alors, que pensez-vous de cette nouvelle ? Avez-vous hâte de découvrir le projet sériel de Quentin Tarantino ?