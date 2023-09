Qui a tué Jill Dando ? Netflix revient sur une terrible affaire de meurtre

Avec "Qui a tué l'enfant chérie de la BBC ?", Netflix propose une série documentaire consacrée au meurtre de la journaliste Jill Dando. Un homme, soupçonné d'être de la famille de Freddie Mercury, avait été reconnu coupable avant d'être innocenté huit ans après son emprisonnement.

Netflix consacre une série documentaire au meurtre de la journaliste Jill Dando

Jill Dando était une journaliste britannique très appréciée en Angleterre pour son travail à la BBC. Alors qu'elle présentait depuis 1995 l'émission Crimewatch, consacrée à des affaires criminelles non résolues, elle a été assassinée le 26 avril 1999, à 37 ans. C'est sur le pas de la porte de son domicile que son corps a été retrouvé avec une balle dans la tête. Son meurtre n'a jamais été résolu non plus et a laissé sous le choc l'Angleterre.

Jill Dando - Qui a tué l'enfant chérie de la BBC ? ©Netflix

Netflix a décidé de revenir sur cette affaire avec sa série documentaire Qui a tué l'enfant chérie de la BBC ?. Un programme en trois épisodes qui propose des images d'archives et différents témoignages. Alors qu'on découvre ce fait divers, le mystère autour de son meurtre se révèle aussi étrange que passionnant. Car impossible de connaître les raisons de ce crime, bien que les enquêteurs aient envisagé toutes les hypothèses.

Un suspect de la famille de Freddie Mercury ?

Un homme a néanmoins été suspecté du meurtre de Jill Dando : Barry Bulsara. L'épisode 3 de la série Netflix se concentre alors sur ce moment où l'homme a été arrêté, un an après les faits. Une femme témoigne et se présente comme sa sœur. Elle partage alors sa stupéfaction, refusant de croire que son frère ait pu commettre ce crime.

Barry George - Qui a tué l'enfant chérie de la BBC ? ©Netflix

Mais le nom de Barry Bulsara a d'abord fait tilter la presse anglaise. Plus précisément Jeff Edwards, journaliste de The Mirror, qui a immédiatement fait le lien avec le célèbre chanteur Freddie Mercury, dont le vrai nom n'est autre que Farrokh Bulsara. Étant donné la rareté de ce nom, le journaliste a supposé que le meurtrier présumé était de la famille du chanteur et possiblement un cousin. Mais un démenti a été fait par les proches de Freddie Mercury alors que la presse commençait à s'emballer, rendant encore plus intrigante cette affaire.

En effet, en réalité, l'homme arrêté se nommait Barry George et avait pour habitude de changer d'identité "en utilisant des alias de noms de célébrités" raconte Hamish Campbell, le détective en charge de l’enquête. Après vérification des enquêteurs, il n'y a donc aucun lien entre lui et Freddie Mercury.

Qui a tué Jill Dando ? L'affaire reste un mystère

Reste que de nombreux éléments désignaient Barry George comme le responsable du meurtre de Jill Dando. Il a donc été reconnu coupable. Cependant, l'homme s'est toujours dit innocent. Et il a finalement été acquitté huit ans plus tard, en 2008. Il apparaît de nos jours devant les caméras de Netflix et donne sa version des faits dans Qui a tué l'enfant chérie de la BBC ?.

Malgré cela, l'enquêteur Hamish Campbell continue de penser que Barry George est le meurtrier, quand d'autres se rangent du côté de la décision de justice. Noel "Razor" Smith, un ancien criminel devenu journaliste, conclue en évoquant des rumeurs qui circuleraient dans le milieu criminel et qui n'incrimineraient pas Barry George, mais un tueur à gages.

Qui a tué l'enfant chérie de la BBC ? est disponible sur Netflix.