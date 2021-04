Qui a tué Sara ? : ce qu'on attend de la saison 2 de la série Netflix

En l'espace de quelques jours, la série mexicaine "Qui a tué Sara ?" a provoqué un impressionnant engouement sur Netflix. Alors que la fin a volontairement laissé des éléments en suspens et qu'une saison 2 est déjà annoncée, demandons-nous ce qu'il faut attendre de cette suite.

Qui a tué Sara ? : le phénomène mexicain de Netflix

C'est le 24 mars dernier que Netflix a délivré les dix épisodes de la première saison de Qui a tué Sara ?, une série en provenance du Mexique. Avec son postulat de base imparable, le public n'a pas mis très longtemps avant de se passionner pour cette histoire pourtant peu originale. Tout commence lors d'un bel été entre amis, quand Alex voit sa sœur Sara mourir à cause d'un parachute défectueux. La thèse de l'accident est rapidement évoquée pour expliquer ce drame. Le petit copain de la victime, Rodolfo Lazcano, risque d'être accusé. Son père, un riche homme d'affaires, demande à Alex de se sacrifier pour lui contre des avantages. Ce qui ne devait être qu'un petit passage derrière les barreaux va se transformer en une éternité de 18 ans. À sa sortie, l'accusé à tort va vouloir se venger de la famille Lazcano en employant les grands moyens.

Qui a tué Sara ? ©Netflix

Qui a tué Sara ? a fait son nid dans le fameux Top 10 en France et, à l'heure où on écrit ces lignes, elle continue d'occuper une solide seconde place. Peu de temps après la mise en ligne des épisodes, le géant du streaming a officialisé la seconde saison. Étant donné que la fin apporte presque plus de questions que de réponses, on se doutait il allait y avoir une suite. C'est très prochainement, le 19 mai, que nous y aurons droit. Ce qui nous laisse un peu de temps pour se demander ce qu'elle peut nous réserver.

Un cadavre dans le jardin

Nous avons laissé Alex sur l'exhumation d'un crâne enterré dans son propre jardin. Un nouvel élément plutôt mystérieux, en rapport avec Sara. Sauf que l'identité de la personne tuée reste un véritable mystère à résoudre. Les pistes sont peu nombreuses pour le moment mais il se pourrait qu'il s'agisse de Nicandro, le fameux ami présent le jour du drame dont on a appris la mort précédemment. De brefs plans issus d'un flashback ont montré César en train de tirer sur quelqu'un dans ce qui semble être le jardin où est enterré le corps. D'après ce que l'on pense comprendre, quelqu'un était en train d'agresser Sara et le père Lazcano est intervenu pour le tuer d'une balle dans la tête. Sara n'ayant pas trouvé la mort à ce moment, on écarte rapidement la théorie selon laquelle c'est elle qui serait dans le jardin.

Le coupable se précise

Depuis le début, Qui a tué Sara ? est arrivée à se jouer de nous plus d'une fois. Les apparences ont souvent été trompeuses et chaque personnage cache des petits secrets inavouables. Nous risquons encore d'assister à quelques reconfigurations de la situation. Si César est indubitablement un homme détestable, il n'est plus le principal suspect dans la manigance autour du parachute. Sa femme, Mariana, s'empare de cette place aux yeux des téléspectateurs. Les prochains épisodes démarreront avec la ligne de mire pointée sur elle. Cependant, nous ne serions pas étonnés si la vérité était éminemment plus complexe. Mais après une première saison qui a bien déblayé le terrain, il ne reste plus énormément de potentiels candidats pour endosser la responsabilité de ce meurtre.

Qui a tué Sara ? ©Netflix

Sara, victime et bourreau ?

On attend donc évidemment une explication en bonne et due forme, tout comme un portrait plus complet de Sara. La série a assez bien réussi jusqu'alors à ne pas simplement la positionner comme une victime. Elle aussi a des actes peu flatteurs à son palmarès et son rôle possède un côté nébuleux qui mérite un approfondissement. La plus mesquine pirouette serait de renverser la vapeur en accentuant trop son côté bourreau. À vrai dire, on espère que le scénario n'ira pas dans cette direction de mauvais goût. L'autre énorme mauvais choix qui pourrait être fait serait de révéler que Sara n'est pas morte. Il impliquerait qu'elle a sciemment laissé pourrir son frère en prison alors qu'elle l'aurait fait innocenter. Là aussi, on espère très fortement que les scénaristes n'ont pas opté pour cette idée. Dans le cas contraire, on ne veut rien d'autre qu'une explication d'une solidité incontestable !

La fin de la saison a vraisemblablement levé le voile sur l'identité de Diane la chasseresse en nous indiquant qu'il devrait s'agir de Marifer, la meilleure amie de Sara. Pourquoi s'oblige-t-elle à passer par cette identité secrète pour communiquer avec Alex ? Les nombreux messages qu'elle a pu échanger avec le héros prouve qu'elle en sait énormément sur cette affaire et une partie du cheminement vers la vérité passera sûrement par une exploitation plus ample de ce personnage resté dans l'ombre jusqu'à présent.