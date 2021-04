Qui a tué Sara ? : Netflix dévoile la bande-annonce de la saison 2

La série phénomène mexicaine de Netflix fera son retour, quelques semaines après son lancement, pour une seconde partie. Netflix vient de dévoiler la bande-annonce de la saison 2 de "Qui a tué Sara ?" et les événements vont prendre une tournure encore plus complexe.

Qui a tué Sara ? : une création venue du Mexique

Lancée le 24 mars 2021 sur Netflix, la série Qui a tué Sara ? a passionné les abonnés. Il faut dire que son intrigue fait tout pour vous tenir en haleine. Lors d'un été, Alex passe du temps avec son groupe d'amis et sa sœur. Cette dernière fréquente Rodolfo, fils de la puissante famille Lazcano. Alors que les adolescents s'offrent un petit tour en bateau, Sara va trouver la mort dans un accident de parachute. Mais est-ce véritablement un accident ? Se pourrait-il que quelqu'un ait cherché à se débarrasser de la jeune femme ? Possible, et c'est ce que va comprendre Alex. Accusé à tort, il prépare sa vengeance derrière les barreaux. À sa libération, sa seule préoccupation est de faire payer les Lazcano et de découvrir toute la vérité. Or, on va s'en rendre compte, tout est beaucoup plus complexe qu'on ne le pense.

La première saison de dix épisodes a rencontré le succès et s'est achevée sur un cliffhanger. C'est tout logiquement que Netflix va mettre en ligne une seconde saison. Elle sera disponible à partir du 19 mai prochain, permettant ainsi au public de vite découvrir la suite. À qui appartient ce squelette découvert dans le jardin d'Alex ? Qui était réellement Sara ? Qui est le responsable de sa mort ? Toutes ces questions devraient trouver des réponses avec les prochains épisodes.

Alex (Manolo Cardona) - Qui a tué Sara ? ©Netflix

La bande-annonce de la saison 2

À moins d'un mois de leur arrivée, Netflix vient de révéler la bande-annonce. Il y a beaucoup à dire sur les éléments montrés dans cet aperçu. La série va continuer de jongler entre le passé et le présent, tout en jouant avec nos nerfs. De ce que l'on comprend, Clara s'est associée avec Marifer pour piéger Chema, le fils Lazcano pour qui elle a accepté de porter un enfant. D'autre part, Marifer semble être en train de manipuler Alex, confirmant qu'elle est bien Diane chasseresse. Le héros va devoir aussi venir en aide à Elisa, qui a l'air dans de mauvais draps. Impossible de deviner quel sera le fin mot de l'histoire mais le programme s'annonce chargé et riche en rebondissements.