Qui est Nicola Coughlan, révélation de La Chronique des Bridgerton ?

On vous dit tout sur le parcours de l'atypique Nicola Coughlan qui prête ses traits à Penelope Featherington, l'un des personnages principaux de "La Chronique des Bridgerton".

Un rêve d'enfant

A cinq ans, la comédienne irlandaise assiste à une pièce de théâtre dans laquelle joue sa sœur ainée pour son gala d'école. La révélation survient : quoiqu'il arrive, elle sera actrice. En 2004, elle fait ses premiers pas à l'écran dans The Phantom Cnut, un court-métrage qui fait grand bruit à l'époque. Par la suite, Nicola Coughlan prête sa voix à de nombreux programmes, dont The Fairytaler, une série animée basée sur les contes de Hans Christian Andersen.

Jess and Joe Forever

Parallèlement, elle se forme au sein de deux écoles destinées aux aspirants acteurs, à Oxford et à Birmingham. La jeune femme s'illustre au théâtre mais un passage à vide dans sa carrière la force à retourner en Irlande. Là, elle travaille à mi-temps chez un opticien pour subvenir à ses besoins. La chance lui sourit de nouveau quand elle décroche l'un des rôles phares de la pièce Jess and Joe Forever. Suite à son interprétation, Nicola Coughlan est nommée aux Off West End Awards dans la catégorie meilleure comédienne.

Netflix and chill

C'est en 2018 que la carrière de la comédienne prend un nouveau tournant. En effet, la jeune femme prête ses traits à l'un des personnages principaux de la série Derry Girls, diffusée sur Netflix. Peu connu en France, le programme tourne autour d'une bande d'amies habitant l'Irlande du Nord dans les années 1990. On y suit alors leur émois et rocambolesques aventures sur fond de répression anglaise. Nicola Coughlan y rayonne dans le rôle de l'excentrique et drolatique Clare. Pour les amateurs du show, une troisième saison devrait d'ailleurs bientôt voir le jour, du moins, lorsque la situation sanitaire permettra à l'équipe de tourner à Derry.

Derry Girls ©Netflix

La même année, la comédienne irlandaise décroche un rôle récurrent dans la saison 2 de Harlots, qui s'articule autour du conflit opposant deux maisons closes au XVIIIe siècle. Nicola Coughlan y prête ses traits à Hannah Dalton, aux côtés de Liv Tyler et Pippa Bennett-Warner (Gangs of London). Son talent est de plus en plus apprécié et l'année suivante, on annonce que la jeune femme apparaîtra dans la nouvelle série produite par Shonda Rhimes pour Netflix, autrement dit La Chronique des Bridgerton ! Ceux qui ont déjà vu la saison 1 du programme reconnaitront d'ailleurs la particularité du rôle alloué à la talentueuse comédienne. On gage que ce gain de notoriété lui vaudra certainement moult propositions dans les mois à venir.

Une comédienne qui monte au créneau

Du haut de son physique juvénile - l'actrice est âgée de trente-trois ans - et de son mètre 55, Nicola Coughlan n'a pas peur de dénoncer les injustices du milieu dans lequel elle évolue. En 2018, alors qu'elle partage l'affiche d'une pièce avec Maggie Smith, elle publie un article pour le célèbre journal The Guardian dans lequel elle dénonce l'intérêt exacerbé et injustifié des critiques théâtrales pour la plastique des interprètes féminines. Plus tard, elle mouche le Daily Mirror suite à un commentaire peu élogieux concernant l'un de ses looks de tapis rouge.

La Chronique des Bridgerton ©LIAM DANIEL/NETFLIX

En février 2019, elle traverse avec une trentaine d'autres femmes le pont de Westminster dans le cadre de la lutte pour la dépénalisation de l'avortement en Irlande du Nord. Le nombre de manifestantes - savamment pensé - s'apparente au nombre de femmes contraintes de voyager jusqu'en Angleterre chaque semaine pour avoir accès à leur droit fondamental. Si depuis fin 2019 la pratique a été légalisée, elle n'en demeure pas moins relativement tabou dans le pays.

Alors, que pensez-vous de la performance de Nicola Coughlan dans La Chronique des Bridgerton ? Connaissiez-vous la comédienne avant de regarder la série ?