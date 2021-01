Qui est Regé-Jean Page, héros de "La Chronique des Bridgerton" ?

"La Chronique des Bridgerton" est actuellement en tête des nouveautés les plus regardées de Netflix. Produite par Shonda Rhimes, la série s'intéresse notamment à la relation entre Daphne Bridgerton et le duc de Hastings. Mais qui est Regé-Jean Page, le comédien qui incarne ce dernier ?

Des débuts prometteurs

Né d'une mère zimbabwéenne et d'un père britannique, Regé-Jean Page vit à Harare jusqu'à son entrée au lycée. Il déménage ensuite à Londres avec sa famille et tombe vite amoureux de la scène. Le jeune homme intègre le National Youth Theatre puis la Drama Centre London et fait ses premiers pas sur les écrans dans quelques épisodes de la série Casualty.

L'avènement d'un futur grand ?

A partir de 2013, Regé-Jean Page apparaît dans un autre feuilleton intitulé Fresh Meat. C'est véritablement en 2015 qu'il obtient un rôle conséquent qui concourt à le propulser sur le devant de la scène. Durant huit épisodes de Waterloo Road, le comédien campe un professeur du nom de Guy Braxton qui officie dans un lycée difficile. Par la suite, les projets lui sourient de plus en plus et Regé-Jean Page tourne dans le film d'action Survivor, avec Milla Jovovich et Pierce Brosnan.

L'année suivante, le comédien renoue avec les séries et crève l'écran dans le remake du même nom de Racines, programme paru pour la première fois en 1977. Il y campe le petit-fils du héros de l'histoire - un grand guerrier réduit en esclavage. Parallèlement à cela, la carrière de Regé-Jean Page se poursuit sur les planches puisque le jeune homme prête ses traits à Solanio dans Le Marchand de Venise, qu'il joue au célèbre Shakespeare's Globe au côté de Jonathan Pryce (Pirates des Caraïbes).

Racines ©History

Plus tard, l'acteur, qui vit depuis quelques temps à Los Angeles, voit la chance lui sourire quand il est casté pour la nouvelle série d'une certaine Shonda Rhimes. Non, il n'est pas encore question de La Chronique des Bridgerton mais d'un show judiciaire baptisé For the People !

For the People ©FR_tmdb

La série suit de jeunes gens ambitieux et brillants qui aspirent à devenir procureurs ou avocats de la défense tout en jonglant avec leurs vies privées dysfonctionnelles. Durant les deux saisons du programme, Regé-Jean Page incarne l'énigmatique et à première vue glacial Leonard.

Monsieur Darcy 2.0 ?

Plus discret dans les salles obscures, l'acteur tourne néanmoins dans le blockbuster Mortal Engines ainsi que dans Sylvie's Love, un film romantique narrant la rencontre entre une jeune femme et un saxophoniste dans le Harlem des années 1950. Au casting du long-métrage disponible sur Prime Video, on retrouve notamment Eva Longoria et Tessa Thompson.

La Chronique des Bridgerton ©LIAM DANIEL/NETFLIX

En 2020, le comédien retrouve Shondaland et sa fondatrice pour un ambitieux projet intitulé La Chronique des Bridgerton. Sorti le jour de Noël sur Netflix, le programme s'articule en grande partie autour des tribulations amoureuses de la jeune Daphné (Phoebe Dynevor) et du séduisant Simon (Regé-Jean Page lui-même) durant la Régence. Si la série ne fait pas l'unanimité, on lui reconnaît toutefois son caractère addictif. Il y a d'ailleurs de fortes chances pour que la plateforme américaine reconduise le projet pour une saison 2. Surtout, il est plus que probable que le programme agisse comme un tremplin déterminant dans la carrière de Page, impeccable dans sa partition de ténébreux romantique. Dans une interview à OprahMag.com, le comédien plaisante à moitié en avouant que l'alchimie palpable entre Phoebe Dynevor et lui est surtout due aux longues heures de répétition de danse partagées.

Je pense que passer autant de temps à littéralement se rattraper l'un l'autre et voler ensemble est une manière très efficace de créer une intimité entre deux comédiens.

On gage en tout cas que cet acteur talentueux passionné devrait envahir nos écrans à compter de 2021. Pour patienter, on vous invite à vous intéresser à la filmographie éclectique de Regé-Jean Page ou à vous replonger dans La Chronique des Bridgerton !