Quibi : lancement de la plateforme aux US et au Canada

Quibi, nouvelle plateforme de streaming parmi celles prévues pour cette année, vient d’être lancée aux États-Unis et au Canada. Reste à savoir si son format original, prévu uniquement pour les smartphones et à regarder rapidement, parviendra à séduire le public.

La plateforme de streaming pour smarthpones Quibi, fondée par l’ancien patron de Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg, vient d’être lancée le 6 avril aux États-Unis et au Canada. Le service de streaming ambitionne de sortir 175 shows originaux pour un total de 8500 épisodes au cours de sa première année.

L’idée derrière Quibi est de proposer des épisodes de nouveaux films, séries ou documentaires de 4 à 10 minutes, uniquement visibles sur smartphones. C’est-à-dire que les films et documentaires seront divisés en chapitres qui ne dureront pas plus de 10 minutes, et les épisodes des séries respecteront la même durée. De nouveaux épisodes ou chapitres sortiront chaque jour. La plateforme offrira aussi un service d’informations quotidiennes.

Déjà de nombreuses séries prévues pour le lancement de Quibi

De nombreuses séries sont déjà prévues pour les premières semaines de Quibi. Dernièrement, pas moins d’une cinquantaine de shows ont été annoncés pour son lancement, le 6 avril prochain. Parmi eux, on pourra notamment découvrir Most Dangerous Game, avec Liam Hemsworth et Christoph Waltz, ou encore voir le retour aux séries de Sophie Turner après Game of Thrones, avec Survive.

La première sera centrée sur un homme du nom de Dodge Maynard (Hemsworth), qui découvre être atteint d’une maladie incurable. Cherchant un moyen de léguer de l’argent à sa femme enceinte afin qu’elle puisse s’en sortir quand il ne sera plus là, il accepte de participer à un « jeu » proposé par une société dirigée par Miles Sellers (Waltz). Les règles sont simples : Maynard devient la proie d’une bande d’assassins qui ont 24 heures pour le tuer. Chaque heure à laquelle il survit, un million de dollars est transféré sur le compte en banque de sa femme.

Quant à la deuxième, il s’agira d’un survival centré sur Jane (Turner), une jeune femme rentrant chez elle en avion après avoir fait un séjour dans un établissement traitant les problèmes mentaux ou d’addiction. Mais l’appareil va s’écraser dans un paysage enneigé, au milieu de nulle part. Elle va alors devoir se débrouiller pour survivre, accompagnée de son ami d’infortune Paul (Corey Hawkins), seul autre passager à avoir survécu au crash.

Du contenu d’autres grands noms d’Hollywood, comme Steven Spielberg, Reese Witherspoon, Jennifer Lopez ou Sam Raimi seront aussi à retrouver sur la plateforme. Reste à savoir si le format spécial de la plateforme parviendra à attirer assez d’abonnés. Malgré tous ces noms et ce contenu original, proposer des épisodes si courts et uniquement visibles sur smartphones est un pari risqué.