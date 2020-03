Quibi : le documentaire de LeBron James disponible au lancement de la plateforme

Quibi sera l’un des nombreux services de streaming qui sera bientôt mis en ligne. Et, comme Disney + et les autres, il proposera du contenu inédit. Parmi les programmes qui y seront disponibles, il vient notamment d’acquérir les droits du documentaire de LeBron James, "I Promise".

Le documentaire de LeBron James, I Promise, vient d’être ajouté à la liste des programmes bientôt disponibles sur l’une des nouvelles plateformes de streaming, Quibi. Dernièrement, pas moins d’une cinquantaine de shows ont été annoncés pour son lancement, le 6 avril prochain. Parmi eux, on pourra notamment découvrir les séries Most Dangerous Game, avec Liam Hemsworth et Christoph Waltz, ou encore Survive, portée par Sophie Turner.

La première sera centrée sur un homme du nom de Dodge Maynard (Hemsworth), qui découvre être atteint d’une maladie incurable. Cherchant un moyen de léguer de l’argent à sa femme enceinte afin qu’elle puisse s’en sortir quand il ne sera plus là, il accepte de participer à un « jeu » proposé par une société dirigée par Miles Sellers (Waltz). Les règles sont simples : Maynard devient la proie d’une bande d’assassins qui ont 24 heures pour le tuer. Chaque heure à laquelle il survit, un million de dollars est transféré sur le compte en banque de sa femme.

Quant à la deuxième, il s’agira d’un survival centré sur Jane (Turner), une jeune femme rentrant chez elle en avion après avoir fait un séjour dans un établissement traitant les problèmes mentaux ou d’addiction. Mais l’appareil va s’écraser dans un paysage enneigé, au milieu de nulle part. Elle va alors devoir se débrouiller pour survivre, accompagnée de son ami d’infortune Paul, seul autre passager à avoir survécu au crash.

Ces deux séries reprendront donc des trames assez classiques, mais trouveront sûrement leur public grâce à leur casting.

Le documentaire de LeBron James s’ajoute au catalogue déjà bien rempli de Quibi

Et la plateforme diversifiera donc son catalogue, puisqu’elle vient d’acquérir les droits d’I Promise, le documentaire du joueur des Lakers. Il sera centré sur le développement de l’I Promise School, une école publique fruit d’un partenariat entre la James Family Foundation et les écoles publiques d’Akron, dans l’Ohio. Elle sera dédiée aux enfants à risque et devrait être terminée d’ici 2022.

Le documentaire devrait suivre les différentes étapes de la création de l’école, et devrait être rempli d’interviews des principaux membres impliqués dans sa mise en place, dont sans doute le joueur lui-même. Très impliqué dans la vie sociale, James est régulièrement applaudi pour ses contributions à différentes œuvres philanthropiques. Le joueur devrait par ailleurs tenir prochainement l'affiche de Space Jam 2, la suite du film culte de 1996 porté par Michael Jordan.

Fondé par l’ancien patron de Walt Disney Studios Jeffrey Katzenberg, Quibi sera spécifiquement dédié au visionnage de shows sur smartphone. Ces programmes, uniquement visibles sur téléphone, seront découpés en épisodes de 10 minutes maximum. Le service de streaming ambitionne de sortir 175 shows originaux pour un total de 8500 épisodes au cours de sa première année.