Quiz sur TF1 : la folle histoire vraie de l'arnaque lors de "Qui veut gagner des millions"

La mini-série "Quiz" revient sur la vraie et incroyable imposture d'un candidat de "Qui veut gagner des millions ?" en Grande-Bretagne. Les trois épisodes sont à découvrir sur TF1 le 30 juin et on vous garantit que cette histoire vaut le détour.

Qui veut gagner des millions ? : une émission culte

Avant d'être déclinée en France, l'émission Qui veut gagner des millions ? a été créée en Grande-Bratagne. On connaît évidemment la version diffusée chez nous sur TF1, avec Jean-Pierre Foucault en maître de cérémonie. Le principe est simple : répondre à une série de questions de plus en plus compliquées et essayer de grimper le plus haut sur l'échelle des gains. Si les appelés sont nombreux, les grands gagnants sont évidemment plus rares. La mécanique est parfaitement huilée pour nous tenir en haleine, alors que le candidat et le présentateur se font face dans l'arène. Le public, autour, peut même participer quand l'un des jokers est utilisé. On ne va pas vous refaire toutes les règles du programme tant elle sont connues. En revanche, saviez-vous qu'un scandale avait perturbé la version britannique ? Si ce n'est pas le cas, la série Quiz diffusée le 30 juin sur TF1, après un passage sur Salto, risque de vous intéresser.

La folle histoire vraie de Charles Ingram

Durant trois épisodes (diffusés à la suite), il sera possible de suivre l'incroyable plan au centre duquel se trouve Charles Ingram. Cet ancien militaire de l'armée britannique a participé à Who Wants to Be a Millionaire ? au début du mois de septembre 2001. L'homme a réussi à répondre correctement aux quinze questions posées par Chris Tarrant, atteignant ainsi le plus haut palier et empochant le million de livres promis. Sur le plateau, tout le monde est stupéfiait par ce qu'il se passe. Rares sont les fois où on assiste à un tel sans-faute.

Or, il s'avère que Charles Ingram est très loin d'avoir une culture générale en béton. En revanche, tout un plan a été élaboré afin qu'il puisse répondre correctement. Sa femme, Diana, et un autre complice, vont l'aider depuis le public. Ainsi, à chaque fois que le candidat évoquait la bonne réponse à voix haute, l'un des deux toussait dans le public. Il savait alors quoi répondre. La technique a fait ses preuves et personne ne se rend compte de la supercherie. Personne, ou presque ! La production va découvrir la vérité et refuse de donner la somme promise à Charles Ingram. La police s'en mêle et l'homme se retrouve condamné devant un tribunal.

Quiz ©TF1

Une série à ne pas manquer

Compte tenu de la popularité de Qui veut gagner des millions ? sur TF1, il paraît évident que la chaîne mette la main sur cette mini-série. Les trois épisodes de Quiz retracent tous les faits pour comprendre comment ce braquage a pu presque avoir lieu. L'émission en question n'a d'ailleurs jamais été diffusée, mais le scandale reste connu. Quiz s'attardera sur la préparation des filous qui ont triché, ainsi que sur l'enregistrement puis sur l'après, quand la vérité a été connue.

Cette production britannique a été réalisée par Stephen Frears, solide réalisateur doté d'une grande expérience au cinéma ainsi qu'à la télévision. La diffusion en Grande-Bretagne a été un véritable carton et TF1 aimerait qu'il en soit ainsi en France. Côté casting, Charles Ingram sera campé par Matthew Macfadyen, sa femme sera portée par Sian Clifford et c'est Michael Sheen qui jouera le présentateur Chris Tarrant.