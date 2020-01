Ragnarok : c’est quoi cette série Netflix sur la mythologie nordique ?

Vous avez aimé ? Partagez :

La Norvège sera à l’honneur dans « Ragnarok », le nouveau teen drama de Netflix qui fait se croiser le genre avec les motifs de la mythologie nordique. Une intention prometteuse sur le papier. En attendant de voir s’il s’agit d’une réussite, on vous dit pourquoi il faut surveiller de près cette prochaine sortie sur la plateforme.

Netflix a toujours fait des adolescents l’une de ses cibles prioritaires. Il y en a évidemment pour tous les goûts sur la plateforme mais le public pré-adulte est particulièrement bien servi. Ragnarok s’inscrit dans cette mouvance en étant un teen drama fantastique qui comporte une spécificité très intéressante : aborder la mythologie nordique. Dans sa conception d’un catalogue éclectique qui se repose sur des productions venues de tous les horizons, la firme laisse sa chance à des talents venus de pays différents.

Ça parle de quoi Ragnarok ?

Derrière Ragnarok se trouve justement le danois Adam Price et sa création puise dans un folklore avec lequel nous ne sommes pas particulièrement familiers. La série débute à Edda, une petite bourgade norvégienne inventée pour les besoins du scénario. Touchée par des changements climatiques inquiétants, tout porte à croire que ses habitants vont vivre un nouveau Ragnarök, qui n’est rien d’autre que la fin du monde dans la mythologie nordique. Pour éviter ce drame, un héros devra se dresser face aux dieux pour sauver les hommes. Le jeune Magne va découvrir qu’il est l’élu et que ses pouvoirs vont lui permettre de lutter contre ces forces divines.

Pourquoi l’attendre ?

On pourrait se dire que le genre est déjà saturé sur Netflix mais avec son ambiance qui respire la fraicheur, Ragnarok pourrait apporter une dose d’exotisme qui va lui faire tirer son épingle du jeu. Les décors nordiques, avec ces tonalités très froides, sont différents de ce qu’on voit ailleurs. De plus, la série pourrait être une porte d’entrée afin de nous faire nous intéresser à la mythologie abordée. Des noms comme Odin ou Thor sont globalement connus (merci Marvel), cependant, une majeure partie de l’audience ne connaît pas vraiment leurs origines. Ragnarok ne sera pas un manuel éducatif mais si le spectacle peut avoir une seconde fonction et nous amener à se renseigner sur des sujets qu’on ne maîtrise pas, c’est un plus à prendre en considération.

De ce que sa bande-annonce laissait entrevoir, la série a l’air très orientée vers un public adolescent. C’est forcément eux qui seront les plus à même de tomber sous le charme de Ragnarok. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si on retrouve dedans des acteurs de la série Skam (la version originale norvégienne, pas la française) ! David Stakston, notamment, campera le personnage principal. La fête ne serait pas drôle s’il n’était pas entouré d’amis, qui vont l’épauler lors de son combat. Comme dans tout teen drama qui se respecte, la notion de bande est importante ! Après, bien entendu, si la série arrive à porter des thèmes forts en parlant même aux plus âgés, elle aura alors doublement réussi son coup. On le saura avec la mise en ligne le 31 janvier sur Netflix.