Ragnarök : la série Netflix sur la mythologie nordique dévoile son trailer électrique

Vous avez aimé ? Partagez :

tweet

En relation Ragnarok

Attendue sur Netflix le 31 janvier 2020, la série nordique Ragnarök se dévoile avec une première bande-annonce électrisante qui annonce un combat au sommet entre les Dieux et les Titans. Elle est disponible ci-dessus.

Annoncée depuis déjà plusieurs mois, la série Netflix scandinave Ragnarök se dévoile enfin avec une bande-annonce qui lève le voile sur cette relecture moderne de la mythologie nordique.

L’action se déroule de nos jours dans la petite ville norvégienne fictive d’Edda (en clin d’oeil à l’Edda poétique, un ensemble de poèmes sur la mythologie scandinave) qui semble promise à un nouveau Ragnarök, la fin du monde prophétique dans la mythologie nordique, sauf si un héros intervient à temps pour le stopper. Et ce héros n’est autre que Magne, un lycéen doté de super-pouvoirs qui va se retrouver confronté malgré lui à une lutte sans merci entre les descendants des divinités nordiques comme Odin et Thor et les Titans, bien décidés à mettre le monde sens dessus dessous. Il pourra compter sur ses camarades pour mener à bien ce combat contre le mal et éviter au monde de sombrer dans le chaos.

La série Ragnarök semble épouser autant les codes du teen drama que du genre fantastique et devrait rapidement trouver son public.

Les six épisodes seront disponibles le 31 janvier sur Netflix.