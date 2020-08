Raised by Wolves : une bande-annonce impressionnante pour la série de Ridley Scott

"Raised by Wolves", dont les deux premiers épisodes ont été réalisés par Ridley Scott, également producteur, se dévoile avec une bande-annonce impressionnante. La série est attendue début septembre sur HBO Max. En France elle sera diffusée sur Warner TV.

Raised by Wolves : une bande-annonce prometteuse

Dans Raised by Wolves, deux androïdes ont pour mission d'élever des enfants sur une planète dans le but de développer une colonie. Mais des conflits religieux viennent troubler la communauté. Et tandis que les humains se déchirent, les androïdes découvrent qu'il est difficile et dangereux de vouloir contrôler les croyances des mortels.

Comme on peut le voir dans la bande-annonce tout juste dévoilée, la série proposera une direction artistique intéressante. Certes les effets spéciaux sont assez visibles mais la rencontre entre des éléments archaïques (limite préhistoriques) et d'autres extrêmement modernes (les vaisseaux et tout ce qui va avec) offre une ambiance singulière. De plus, il y a déjà une vraie inquiétude qui se ressent. Et le premier "twist" annoncé, que le "grand méchant loup" dont parle l'androïde Mère n'est pas l'Humain mais bien elle (enfin question de point de vue), a de quoi intriguer. On comprend en tout cas que Mère a dû établir une relation forte avec ces enfants et est prête à tout pour les protéger. Ce qui promet d'être parfois (souvent ?) sanglant.

La patte de Ridley Scott déjà visible

Réalisée (les deux premiers épisodes) et produite par Ridley Scott, Raised by Wolves s'annonce comme une série ambitieuse étant donné la présence du cinéaste. Mais surtout, à la lecture du résumé et en voyant ces images, on retrouve des thématiques déjà vues chez le réalisateur dans certains de ses films de science-fiction (la franchise Alien, plus particulièrement avec Prometeus et Covenant, ainsi que Blade Runner) avec cette opposition entre humains et androïdes, et les questionnements sur la religion. On retrouvera au casting Travis Fimmel (Vikings), a priori le principal opposant des androïdes, qui seront eux interprétés par Amanda Collin et Abubakar Salim.

La série en dix épisodes de 45 minutes sera diffusée dès le 3 septembre aux Etats-Unis sur HBO Max, et sera donc l'une des premières grosses productions de la plateforme de WarnerMedia. En France, c'est sur Warner TV qu'il faudra se tourner pour pouvoir la voir. Une diffusion également prévue en 2020 chez nous, bien qu'aucune date fixe ne soit annoncé pour le moment.