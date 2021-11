Ramzy (Or de lui) : "Ça c'est une série que je ne laisserai pas passer !"

Ramzy se met à pondre de l'or dans la nouvelle série France.tv "Or de lui". Cette dramédie réalisée par Baptiste Lorber, arrive le 12 novembre sur la plateforme. L'acteur donnera la réplique à Olivia Côte, Marc Riso ou encore Jérôme Niel. Nous avons pu rencontrer une partie de l'équipe lors du festival Série Mania à Lille. Le réalisateur, ainsi que les acteurs, nous en disent un peu plus :

Actuellement dans le nouveau programme Prime Video, Celebrity Hunted, Ramzy Bedia tiendra également le premier rôle de la série Or de lui diffusée sur France. tv. Composée de 10 épisodes de 26 minutes, cette dramédie est créée, co-écrite et réalisée par Baptiste Lorber, qui a notamment été scénariste pour Soda. La fiction retrace l'histoire d'un homme, VRP d’une petite PME de banlieue dont la morne vie se résume à : métro-boulot et mariage raté. Cependant, il se découvre un jour un stupéfiant pouvoir, il pond de l’or !

Un scénario complètement loufoque, pour une histoire bien ancrée dans la réalité. La vie de Joseph va brusquement basculer quand il va comprendre pourquoi il est victime de cette malédiction. Que faire de tout cet or ? Comment garder cela secret ? Parallèlement à cela, le couple qu'il forme avec Marie, incarnée par Olivia Côte, part à la dérive et sa femme a de plus en plus de mal à le supporter. Le comédien partage également l'affiche avec Christophe Héraut, Linh Đan Phạm, Marc Riso, Vincent Solignac et Jérôme Niel. Retour sur notre entretien avec une partie de l'équipe lors du festival Série Mania à Lille effectué en août dernier lors de la projection en avant-première de Or de lui :

Comment est née cette idée si farfelue ?

Baptiste Lorber : À la base, c'est un court-métrage que j'avais écrit. Puis, quand je l'ai proposé à Hervé Bellech, le producteur, il m'a tout de suite demandé d'en faire une série. À l'époque, j'écrivais beaucoup de sketchs, tous très loufoques, donc c'était une idée parmi tant d'autres finalement.

Qu'est ce qui a motivé ce projet ?

B. L. : Il y a plein de choses qui me sont très personnelles dans ce projet. Le fond de la série ce n'est pas qu'il pond de l'or, c'est un twist que je trouvais intéressant à traiter, mais c'est avant tout une histoire d'amour d'un couple en crise. C'est l'amour de la richesse ou la richesse de l'amour finalement, c'est ça la trame de la série. Après, évidemment, il y a cet élément farfelu, qui est que notre héros pond de l'or, mais ça c'est un sujet annexe.

Ramzy, vous avez tout de suite accepté le projet ?

Ramzy Bedia : Des projets comme celui-ci, on n'en reçoit jamais. Un mec qui chie de l'or, on te le propose jamais. Je m'y suis intéressé uniquement par curiosité. Je pensais vraiment que ça n'allait pas être très bien, ça ne sentait pas bon ! Et très vite, j'ai compris le ton du truc et je me suis dit : "ça c'est une série que je ne laisserai pas passer". Je me suis également demandé, pourquoi on me le propose à moi ? (rires) Mais je suis très content, je n'avais jamais eu de série en premier rôle, et le premier que j'ai, je chie de l'or ! Le traitement de ce sujet est fou. Je ne savais pas du tout où on allait. Le mec chie de l'or, ok, mais c'est avant tout une histoire d'amour sur 10 épisodes et c'est ça qui m'a touché.

Comment s'est passé le tournage ?

R. B. : Alors, c'est la première fois où j'ai autant de pages à apprendre, 20 pages par jour ! Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Maintenant je ne suis plus en panique devant deux ou trois pages de texte. On était très fatigués le soir, à 21h on était déjà tous couchés. On a passé un mois ensemble, que ce soit sur le plateau, à l'hôtel, on mangeait et dormait ensemble. C'était une belle aventure, on s'entend tous bien et on est tous en bon terme.

Comment c'était de jouer avec Ramzy ?

Marc Riso : J'ai pris énormément de plaisir ! La scène où l'on devait jouer la découverte de l'étron d'or, où tout d'un coup Joseph a une envie pressante, était incroyable. Ramzy a cette capacité de jeu où vraiment il ne fait pas les choses à moitié. Il avait une veine énorme sur le front qui apparaissait et ses yeux étaient injectés de sang dès la première prise. Je me suis dit qu'il allait imploser. Et c'était exceptionnel ! Il se donne vraiment et c'était super plaisant.